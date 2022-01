Pay-Per-View do BBB 22: preço e como fazer assinatura na TV

Veja o preço do Pay-Per-View do BBB 22 e saiba como assistir ao reality mais famoso do país na TV e na internet.

O maior reality da TV brasileira está no ar e, na internet, o programa promete dar o que falar. Para acompanhar todos os detalhes do confinamento dos brothers e sisters da edição, o Pay-Per-View é uma opção oficial com câmeras exclusivas e com transmissão 24 horas de dentro da casa. Veja o preço do Pay-Per-View do BBB 22 e outros detalhes da assinatura oficial do reality.

Qual é o preço do Pay-Per-View do BBB 22?

O preço da assinatura do Pay-Per-View do BBB 22 direto na TV pode variar de uma operadora para outra. O serviço está disponível nas principais TVs por assinatura – seja Sky, Vivo, Net, Claro TV ou qualquer outro serviço pago de televisão – e o pagamento acontece com um acréscimo de valor na parcela final do reality.

Para incluir o serviço no pacote de canais assinados, o usuário precisa desembolsar R$ 22,90. No entanto, esse valor pode variar – tanto para mais quanto para menos – dependendo das cláusulas contratuais de cada assinatura.

Os assinantes interessados em incluir os canais do Pay-Per-View do BBB 22 na grade da TV precisa entrar em contato com a central de atendimento da operadora da TV, solicitar a inclusão do pacote extra, informar os dados necessários e, depois da confirmação, é só aguardar a liberação dos sinais.

Alguns detalhes sobre os serviços de TV por assinatura são importantes para o momento da assinatura do pacote extra. Um deles é o fato da Net e Vivo terem se juntado desde 2019: isso faz com que a central para a assinatura e checagem do preço do Pay-Per-View do BBB 22 seja o mesmo.

Para os assinantes da Vivo, o Pay-Per-View não é oferecido como um pacote extra de conteúdo e, para ter acesso ao serviço, o assinante precisa optar por um plano de Vivo Fibra – que já vem com os canais do BBB 22 liberados.

O que é o Pay-Per-View do BBB 22?

Além do preço, também é importante entender o que é o Pay-Per-View do BBB 22. Nós explicamos: o Pay-Per-View é um formato já antigo de serviço de transmissão de programas de TV, especialmente reality shows. Basicamente, é um programa temporário no qual o público paga para acompanhá-lo na íntegra e ter acesso às câmeras exclusivas de dentro do confinamento.

Para o BBB 22, o Pay-Per-View dá acesso a diferentes canais com transmissão exclusiva de conteúdos sobre o reality. Com o Pay-Per-View o assinante pode assistir ao programa por 24 horas sem interrupção, acompanhando todos os momentos do confinamento.

Como assistir o BBB 22 ao vivo

O Pay-Per-View não é a única maneira de assistir ao BBB 22 ao vivo. O programa também pode ser visto na TV aberta, com episódios diários exibidos depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’, por volta das 22h40 (horário de Brasília). Desse jeito, é possível ver o programa com o resumo de tudo o que rolou ao longo do dia, além das provas e dinâmicas ao vivo, como formação de paredão, eliminação e provas do líder e a tradicional ‘bate e volta’.

No entanto, também existe uma maneira oficial de conferir o BBB 22 na internet. Por lá, para assistir ao reality, basta assinar o serviço de streaming da Rede Globo, o GloboPlay, que conta com planos a partir de R$ 24,00. Para isso, é só visitar o www.globoplay.globo.com e escolher um dos formatos disponíveis: o usuário pode escolher entre ver o formato editado para o canal aberto ou as câmeras exclusivas com transmissão 24 horas por dia – tipo Pay-Per-View.

Para ver o mesmo conteúdo da Globo na internet, basta clicar na aba ‘Agora na TV’. Com isso, será exibida a mesma programação do canal aberto da emissora. Desse jeito, é preciso ficar atento ao horário de transmissão do reality e qual é o cronograma do dia. No entanto, existe uma maneira mais completa de assistir ao BBB 22, que é assistindo ao sinal exclusivo das câmeras do streaming. Com o login ativo, é só visitar a página do Big Brother Brasil e clicar em ‘Acompanhe ao vivo’.

Quais são os participantes da edição?

Neste ano, o elenco do Big Brother Brasil são divididos em dois grupos: os anônimos (Pipoca) e famosos convidados (Camarote). Os 20 confinados foram anunciados no Big Day, data especial criada pela emissora para anunciar os participantes na sexta-feira antes da estreia do programa. Veja quais são os participantes do BBB 22, divididos entre Pipoca e Camarote:

Grupo Pipoca

Laís (Médica)

Luciano (Ator e Bailarino)

Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia)

Eliezer (Designer e Empresário)

Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo)

Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina)

Bárbara (Relações públicas e Modelo)

Rodrigo (Gerente Comercial)

Natália (Modelo e Designer de Unhas)

Vinicius (Bacharel em Direito)

Grupo Camarote

Arthur Aguiar (Ator e Cantor)

Pedro Scooby (Surfista)

Brunna Gonçalves (Bailarina e Influencer)

Paulo André Camilo (Atleta Olímpico)

Maria (Atriz e Cantora)

Jade Picon (Empresária e Influencer)

Douglas Silva (Ator)

Linn da Quebrada (Cantora e Atriz)

Tiago Abravanel (Ator e Apresentador)

Naiara Azevedo (Cantora)

Um vídeo oficial do BBB 22, compartilhado pela Rede Globo nas redes sociais e canal do YouTube, mostra todos os participantes da edição. Confira:

