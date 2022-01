Na esquerda, Maria no Poesia Acústica, na direita, famosa na chamada do BBB 22 - Foto: Reprodução/Youtube/@PineappleStormTV/Globo

Maria no Poesia Acústica: conheça a trajetória da sister do BBB 22

Pedro Scooby já é fã declarado do talento musical de Maria no confinamento do BBB 22, agora o público do reality show que não conhecia a carreira da famosa também tem se rendido as cantorias da carioca. Maria foi do Poesia Acústica e impressionou muita gente que não sabia que ela esteve envolvida com o projeto.

Qual poesia acústica Maria canta?

Maria participou do Poesia Acústica 2, quatro anos atrás, ao lado de Ducon, Luiz Lins, Diomedes Chinaski, Bk’ e Kayuáfoi. Esta foi a primeira vez que a cantora foi chamada para participar do projeto Poesia Acústica. Ela tinha apenas 17 anos de idade na época, atualmente a famosa tem 21.

Depois desta segunda participação, ela também foi convidada para a terceira e quinta edição do projeto carioca. Maria esteve nas canções “Sobre Nós”, “Capricorniana” e “Teu Popô”.

Conheça também as novelas de Maria do BBB 22

Como funciona o poesia acústica?

O Poesia Acústica é um projeto que mistura rap com o instrumental acústico. O programa foi criado pela produtora Pineapple Storm em 2016. Antes de entrar no mundo do rap, a empresa era uma marca de roupas no Rio de Janeiro.

Nas canções e videoclipes lançados pelo Poesia Acústica, como foram as músicas com Maria, são realizadas produções de cerca de 10 minutos que convida uma grande quantidade de MCs, eles se reúnem em uma roda, usando uma base acústica na apresentação.

Além de Maria, o Poesia Acústica já impulsou o nome de grandes artistas, como Xamã e Djonga. Na hora de escolher quem vai participar de cada canção, a Pineapple mistura a escalação e traz artistas consagrados e também alguns ainda desconhecidos do grande público.

Maria cantando no BBB 22

Além de cantar um trechinho da música que lançou com o Poética Acústica, Maria também apresentou parte de uma de suas músicas solos. A famosa ganhou muitos elogios dentro e fora do confinamento.

Para quem ficou em dúvida sobre qual música a famosa cantou para os colegas na última quarta (19), Maria performou um trecho da canção Codinome.

Alguns participantes do BBB 22, assim como parte do público, não sabiam que Maria esteve no Poesia Acústica. Durante um papo na área externa da casa, na última quarta (19), os brothers ficaram surpresos pela revelação que ela estava no grupo de artistas que cantou Sobre Nós.

“É tu?”, questionou Paulo André. “Era”, confirmou Maria sobre o Poética Acústica. O atleta ficou impressionado, elogiou a performance e ainda abraçou a cantora. Pedro Scooby também ficou admirado: “essa música é animal”.

Maria foi Verena na novela Amor de Mãe

Além de ser conhecida pelo Poesia Acústica, Maria também tem carreira como atriz. A carioca começou a atuar aos 7 anos de idade, quando iniciou a vida no teatro. Na televisão, Maria estreou em 2019, quando passou a interpretar a personagem Verena Visco. Esta foi a primeira e até então a única novela da atriz – O exibição e gravações do folhetim foram pausados por conta da pandemia do covid-19 e a novela foi finalizada apenas em 2021.

Na novela de Manuela Dias, a artista também compartilhou seus dotes musicais, Verena chegou a fazer shows em alguns capítulos. Além desta aparição nas telinhas, Maria esteve no programa Só Toca Top, projeto da TV Globo que contava com vários shows de artistas brasileiros.

Nos cinemas, Maria ainda não fez sua estreia. Até agora, a atriz também ainda não esteve em séries de televisão ou outras novelas. Mas após o BBB 22, a agenda da famosa deve ficar bem cheia.

