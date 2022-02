O líder pode ser monstro? Entenda o que pode acontecer no BBB 22

O clima na casa do Big Brother Brasil não está nada bom entre Naiara Azevedo e Jade Picon, a sertaneja até chegou a dizer que colocará a líder no castigo do monstro caso vença a prova do anjo desta semana. Mas um questionamento nasce desta ideia, o líder pode ser monstro? A prova do anjo será realizada no sábado, dia 5 de fevereiro.

O líder pode ser monstro no BBB 22?

O líder pode ser escolhido para o castigo do monstro pelo vencedor da prova do anjo. Claro que isso torna o participante que tomou a decisão um alvo do líder durante a formação de paredão, mas não há nenhuma regra no programa que impeça isso de acontecer.

Na verdade, isso já ocorreu no reality show. Na edição de 2019, Isabella venceu a disputa do anjo e resolveu colocar Elana, que na semana era líder, no monstro ao lado de Danrley. Mesmo tendo o poder de chefiar a casa naquela semana, Elana não pôde escapar da decisão de Isabella e precisou cumprir o castigo “O Monstro Bobo da Corte e a Rainha”.

Na ocasião, como Elana não deixou barato, após ser escolhida como monstro, a líder indicou Isabella, que foi eliminada do programa com 63,81% dos votos em uma disputa contra e Alan e Tereza.

No BBB 19, a regra de que o monstro precisa ir para a xepa caso esteja no grupo vip ainda não existia, esta norma do programa começou a valer a partir do BBB 20.

Por que Naiara quer Jade Picon como monstro da semana?

Naiara está no paredão por causa de Jade Picon. Tudo aconteceu na noite de quinta-feira (3), depois que a influenciadora digital foi coroada a nova líder do confinamento. Jade precisou escolher quatro participantes para consequências e a famosa optou por Naiara Azevedo, Jessilane, Natália e Lucas.

Jessilane e Naiara se deram mal, a professora de biologia foi direto para a xepa e a cantora sertaneja foi mandada para o paredão. Já Natália e Lucas se deram bem, a designer de unhas estará imune na votação desta semana e o estudante de medicina conquistou um lugar no grupo vip.

Apesar de o líder poder ser monstro, até agora na edição de 2022 ninguém teve a coragem de enfrentar o chefão da casa e colocá-lo no castigo da semana.

Quem já foi monstro no BBB 22 até agora

Primeiro monstro: Eliezer e Naiara Azevedo

Segundo monstro: Paulo André, Jade e Brunna

Que horas vai começar a prova do anjo sábado (5)?

O horário exato da prova do anjo nunca é divulgada pela produção, mas sabe-se que é entre 12h00 e 14h00, geralmente. As disputas são realizadas de sexta ou sábado no final da manhã ou começo da tarde. A exibição ao vivo acontece apenas no Pay Per View, quem espera para ver a prova no programa noturno diário, acompanha uma versão já editada da disputa. Nesta semana, o anjo terá duas vantagens, ele estará imune e poderá imunizar outro colega.

É comum que a prova do anjo seja realizada apenas entre alguns participantes, um sorteio é realizado na sala do confinamento para determinar quem vai e quem fica de fora da briga. As disputas do anjo podem ser de habilidade, memória, sorte, entre outros estilos, mas nunca de resistência.

Depois que alguém vence o anjo, é obrigado a escolher alguns colegas de confinamento que ficarão encarregados do castigo do monstro do semana. A quantidade de pessoas é determinada pela produção. Aos domingos, o vencedor do anjo ganha um almoço especial em que pode convidar alguns brothers e recebe uma mensagem em vídeo dos familiares.

Na prova do anjo desta semana, o vencedor irá escolher alguns colegas para o castigo do monstro, como já citado o líder pode ser uma das escolhas, e além disso, o primeiro eliminado da disputa irá direto para o monstro da semana.

