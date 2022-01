Que horas começa o BBB 22: hoje tem prova do líder (20/1)

Nesta quinta-feira, 20 de janeiro, o público irá acompanhar mais uma prova que garantirá imunidade no confinamento, a segunda da edição até agora. Que horas começa o BBB 22 hoje? É bom tomar cuidado para não perder nada da disputa.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 vai começar às 22h20 hoje, quinta-feira, 20 de janeiro de 2022, de acordo com o cronograma oficial da TV Globo. A exibição do programa será após a novela Um Lugar ao Sol e terá no total 1 hora e 10 minutos. Depois, a grade do canal dará lugar ao programa de Tatá Werneck, o Lady Night.

Nesta quinta-feira será realizada uma segunda prova de imunidade, desta vez apenas entre os participantes do time do camarote. A disputa será em duplas e os vencedores não poderão ser votados durante a formação de paredão que irá acontecer no próximo domingo (23).

Para assistir ao vivo o BBB 22 hoje, que começa às 22h20, e não perder a prova de imunidade, sintonize na TV Globo no horário indicado ou acesse a aba “Agora na TV” da Globoplay.

Para criar o cadastro gratuito exigido para poder usar a aba da plataforma streaming, informe nome completo, e-mail, gênero, data de nascimento, cidade, estado, país e crie uma senha.

Aos interessados pelo Pay Per View do reality show pela Globoplay, que permite acompanhar o confinamento 24 horas, os valores variam de R$ 19,90 a R$ 89,90.

Quem já está imune?

Bárbara e Laís já estão imunes no primeiro paredão da edição, as sisters venceram a primeira prova de imunidade da temporada, disputada apenas entre os membros do time pipoca. A competição foi de resistência e durou mais de 12 horas, a gaúcha e a goiana derrotaram as duplas: Eslovênia e Jessilane, Rodrigo e Eliezer, Natália e Vinicius e Lucas e Luciano.

Na prova que será realizara hoje no BBB 22, que começa às 22h20, mais dois participantes serão imunizados. Amanhã, sexta-feira (21), outra disputa irá acontecer. Intitulada pelo programa como “Super Prova”, a disputa irá definir o primeiro anjo da temporada e também o primeiro líder da casa.

No domingo (23), durante a formação de paredão, 6 dos 20 participantes estarão imunes: 2 do time pipoca, 2 do camarote, o anjo, que será autoimune, e o líder da semana. Os demais serão opções de voto.

Entrada dos participantes com covid

Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada ainda não estão em convívio com os demais participantes da edição, pois testaram positivo para covid-19 antes da estreia do programa, no entanto, esta quinta-feira é finalmente o dia de entrada do trio no confinamento.

A partir das 13h, os famosos vão entrar na casa mais vigiada do Brasil. Assim, os três poderão participar da prova de hoje que garantirá imunidade para dois participantes, além da disputa do anjo e líder amanhã, sexta.

Programação da Globo hoje e que horas começa o BBB 22 – 20/01/2022

QUINTA-FEIRA, 20/01/2022

04:00 Hora Um

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:40 O Cravo E A Rosa

15:15 Sessão da Tarde – Patrick

16:45 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

17:55 Malhação – Sonhos

18:25 Nos Tempos do Imperador

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:20 horas que começa o BBB 22 hoje

23:30 Lady Night

00:10 Jornal da Globo

01:00 Vai Que Cola

01:45 Corujão I – Mandela: O Caminho Para A Liberdade

