Que horas começa o BBB 22 hoje, terça-feira (18/1)

Foi dada a largada pelo prêmio de R$ 1,5 milhão! Os novos brothers e sisters da TV Globo agora estão no confinamento e competem pela coroa de campeão da temporada de 2022. Como a edição ganhou sua estreia agora, pode levar um tempo até que o público se acostume com o novo cronograma da emissora. Que horas começa o BBB 22 hoje, terça-feira, 18 de janeiro? Programa não é exibido sempre no mesmo horário.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 vai começar às 22h35 hoje, depois da novela Um Lugar ao Sol, de acordo com a programação oficial da Rede Globo. O episódio desta terça-feira vai ter 1 hora e 10 minutos de exibição e depois cederá espaço para o Jornal da Globo.

O reality show é sempre exibido entre às 22h e 23h, mas o BBB não começa sempre no mesmo horário exato, pois a emissora tem uma programação diferente para cada dia da semana. Assim, hoje o BBB 22 começa às 22h35, amanhã (19) terá início às 22h40, e assim por diante. É necessário conferir diariamente o horário de exibição do programa.

Nesta terça-feira, em que o BBB começa às 22h35, deve ser exibido as apresentações dos participantes do camarote. Ontem, segunda-feira (17), a estreia mostrou os VTs dos integrantes do grupo pipoca, os anônimos, e transmitiu apenas alguns segundos da entrada dos famosos na casa.

Sendo assim, o público deve conhecer um pouco mais de cada um do time do camarote hoje, terça. Além disso, Tadeu Schmidt deve conversar com os confinados ao vivo novamente. Não foi informado pela produção do programa se esta terça-feira também contará com algum tipo de dinâmica, como aconteceu na estreia, em que os confinados já participaram do primeiro Jogo da Discórdia da temporada.

Já fique familiarizado com os participantes e saiba quem é quem:

Como assistir

Para assistir o BBB 22, que hoje começa às 22h35, é só sintonizar na TV Globo de qualquer televisão com acesso aos canais abertos brasileiros. Se ainda desejar assistir de graça o programa, mas optar por usar o seu celular, computador ou tablet, é possível acompanhar o ao vivo do reality show pela aba “Agora na TV” da Globoplay.

A plataforma streaming da Rede Globo permite que usuários do site assistam gratuitamente a programação em tempo real da emissora, no entanto, é necessário ter um cadastro no site. Para conseguir um login e senha, informe o seu e-mail ou conta do Facebook, mais nome completo, gênero, data de nascimento, cidade, estado e país.

Para acompanhar o confinamento durante 24 horas é preciso ter o Pay Per View. O pacote pode ser adquirido com a assinatura da Globoplay, que pode variar de R$ 19,90 a R$ 84,90, ou por meio de uma empresa que presta serviço de TV a cabo.

Programação Globo hoje – Segunda-feira, 18/01/2022

04:00 Hora Um

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:40 O Cravo E A Rosa

15:15 Sessão da Tarde – Gente Grande

16:45 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

17:55 Malhação – Sonhos

18:25 Nos Tempos do Imperador

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:35 é que horas começa o BBB 22 hoje

23:45 Jornal da Globo

00:35 Vai Que Cola

01:20 Corujão I – O Mistério De Stella

02:40 Corujão II – Redemoinho (Aka Cataguases)

