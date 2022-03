Quem ganhou a Prova do Anjo BBB 22 hoje? Arthur vence pela 3ª vez

Veja como foi a dinâmica e quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 22 esta semana.

Os participantes do Big Brother Brasil participaram neste sábado, 12, de mais uma prova em busca do colar do anjo. Arthur foi quem ganhou a prova do anjo hoje do BBB 22 e agora está nas mãos do brother mudar os rumos do jogo com uma imunidade para o paredão.

Arthur é quem ganhou a prova do anjo hoje BBB 22

Nesta semana, quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 22 hoje foi o Arthur. O participante venceu a disputa que aconteceu na tarde deste sábado, 12 de março. Nesta semana, o anjo não é autoimune e o colar da imunidade poderá livrar um dos 15 confinados do paredão de domingo.

A disputa foi divertida, patrocinada pelo Tik Tok, e os participantes precisaram de atenção para gravar detalhes dos vídeos exibidos em um telão. A prova do anjo hoje contou com a participação de Gustavo, Linn da Quebrada, Eliezer, Arthur Aguiar, Eslovênia, Laís, Natália, Jessilane, Paulo André, Vinicius, Pedro Scooby, e Douglas Silva.

A final foi disputada entre PA e Arthur.

O anjo da semana é quem terá que imunizar um participante na formação do próximo paredão e ainda ganha um mimo: um almoço especial com direito a um vídeo com mensagem da família.

Quem está no Castigo do Monstro?

Eliezer e Vini estão no castigo do monstro dessa semana. Além da fantasia, quem recebe o monstro também perde 300 estalecas, e quem está no Vip vai para a xepa. Dessa vez, os dois brothers terão que carregar uma melancia até a noite de domingo.

Quem já foi o anjo do BBB 22?

1ª semana – Rodrigo foi o primeiro anjo do BBB 22

2ª semana – Rodrigo ganhou o 2º anjo

3ª semana – Bárbara ganhou o terceiro anjo do BBB 22

4ª semana – Pedro Scooby e PA ganharam a prova do anjo

5ª semana – Douglas ganhou a prova do anjo

6º semana – Arthur ganhou a disputa

7º semana – Arthur ganhou a prova do anjo do BBB 22

Como será a formação do paredão?

Quem ganhou a Prova do Líder nesta semana tem uma função especial na formação do próximo paredão: definir um dos competidores para ser imunizado, sendo impedido de permanecer na berlinda. A dinâmica da formação do paredão foi divulgada pela emissora. Veja como será:

Primeiro, o vencedor da prova do anjo vai escolher quem é o imunizado. Depois, o líder da semana vai mandar um dos participantes direto para o paredão, impedindo o alvo inclusive de participar da prova Bate e Volta.

Nesta semana, o participante vetado da prova do líder – Eliezer – terá que indicar um participante direto ao paredão, não podendo ser Pedro Scooby. O participante que for indicado por Eliezer terá contragolpe e terá que puxar um participante para enfrentar na berlinda.

Depois, todos os participantes vão para o confessionário e votam em um participante da casa. O mais votado completa o paredão.

Os emparedados – exceto o voto do líder – participam da prova Bate e Volta e quem vencer escapará da berlinda.

Dentre os três participantes no paredão, o mais votado será eliminado na terça-feira, 15 de março.

