BBB 23: vai ter veto na prova do líder de hoje, quinta-feira (16/02)?

Está marcado para esta quinta-feira (16/02) a quinta prova do líder do BBB 23. O atual chefão da casa é Gustavo, que usou a coroa duas semanas seguidas. Ele terá veto? O apresentador Tadeu Schmidt já revelou se o brother terá vantagem ou não antes da disputa de hoje começar. Também ao vivo no programa desta quinta-feira descobriremos qual será a dinâmica do novo paredão.

+Quem já saiu do BBB 23? Relembre todos os eliminados

Vai ter veto na 5º prova do líder?

Gustavo não terá veto na prova do líder de hoje, quinta-feira, 16 de fevereiro. Na semana passada, em que ele também foi líder, o mato-grossense usou a vantagem para tirar Ricardo da disputa, mas nesta semana todos os 18 brothers irão participar da disputa.

A produção do programa ainda não soltou spoilers sobre qual será o tema desta quinta prova. Antes da disputa começar, o apresentador Tadeu Schmidt irá informar o público sobre a nova dinâmica do reality show: ele irá dizer se o próximo líder terá direito a veto, se a prova do anjo será autoimune ou não, qual será o novo poder coringa e como será formado o quinto paredão.

Após um brother ou sister ser coroado o novo líder do programa, a casa será dividida entre vip e xepa. Quem fica no grupo especial tem acesso ao quarto do líder, guloseimas, ganha mais estalecas e come melhor durante a semana. A xepa geralmente passa perrengue porque tem mais gente, recebe menos estalecas e nas compras do mercado não tem direito a adquirir qualquer tipo de alimento.

Que horas começa o BBB 23 hoje?

De acordo com a programação oficial da TV Globo, a prova do líder no BBB 23 hoje, quinta-feira (16), começa às 22h25, após a novela Travessia. O reality show tem previsão de ficar no ar durante 1 hora e meia e terminar às 23h55, cedendo espaço para o programa Lady Night.

A exibição da prova do líder é ao vivo, então é fácil acompanhá-la, pois é só sintonizar na TV Globo ou usar a aba Agora na TV da Globoplay para assistir a exibição do canal em tempo real sem pagar nada por isso.

Se por acaso a prova do líder de hoje for de resistência, ela não terminará durante o programa ao vivo. Neste caso, para assistir o andamento da disputa será necessário ter assinatura do Pay Per View, que transmite as câmeras exclusivas do confinamento 24 horas.

+Como assistir BBB 23 ao vivo grátis

Quem já foi líder no BBB 23

Três participantes foram líderes até agora e Gustavo foi o único que ganhou a prova duas vezes por enquanto. O brother foi coroado na terceira e quarta semana de reality show e conseguiu até escapar do paredão assim.

1ª prova: na primeira semana de programa, a disputa foi em dupla. Bruna Griphao e Larissa foram coroadas as campeãs da disputa. Elas venceram a segunda melhor dupla da prova, Gabriel e Paula, por uma diferença de apenas 14 milésimos de segundo.

2ª prova do líder: Cara de Sapato foi o grande campeão da segunda semana de BBB 23. Esta disputa também foi em dupla, mas não a liderança. O lutador jogou com Amanda uma disputa de agilidade e habilidade. Depois, após coroados campeões na rodada final, eles competiram mais uma vez, agora entre eles. Desta vez, a disputa foi de sorte, quem conseguisse ligar o carro seria líder e ainda levava o automóvel.

3ª prova no BBB 23: Gustavo foi campeão da terceira disputa da temporada. Ele quase foi desclassificado e assim quem acabaria coroado seria Christian, mas a produção usou o VAR e validou a prova de agilidade do brother. Ele então foi coroado chefão da semana.

4º prova: na quarta prova do líder do BBB 23 Gustavo venceu mais uma vez a disputa. O jogo começou em grupos de quatro pessoas. Era necessário montar um quebra-cabeça para passar para a próxima fase. O grupo composto por Gustavo, Cezar, Key e Christian foi para a última fase e o cowboy foi coroado mais uma vez líder. Ele estava no paredão por causa do Big Fone e conseguiu escapar da berlinda.

+Vai ter repescagem no BBB 23? Globo abre votação