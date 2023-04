Como vai ser o paredão hoje no BBB 23: votação será para ficar

O paredão de hoje do BBB 23 será quadruplo e terá algumas dinâmicas interessantes, já que durante a votação cada brother terá que escolher dois alvos. Além disso, tudo será diferente esta semana e o público não irá votar para eliminar alguém, mas votar para salvar alguém! A formação começará às 23h10 deste domingo (2) na Globo, depois do Fantástico.

Resumo do paredão hoje

- Sarah Aline usa seu poder curinga

- Dupla anjo imuniza alguém

- Líder Aline indica um participante direto ao paredão

- A casa vota, cada um terá que votar em duas pessoas. Em seguida, os dois mais votados estão no paredão

- Os participantes mais votados da casa terão que escolher um colega cada para dar uma imunidade relâmpago. Os dois que restarem nesta dinâmica também estão no paredão

- Prova bate é realizada entre 4 participantes e alguém se salva

- Paredão da semana então é disputado entre 4 brothers, o indicado do líder e os três que perderam o bate e volta

Sarah Aline já está imune no 12º paredão

Sarah Aline terá uma grande vantagem nesta berlinda, a sister comprou o poder curinga do BBB 23 no sábado (1) e estará imune durante a votação do 12º paredão. A psicóloga gastou 1600 estalecas para ganhar o leilão.

Ela ainda não sabe sobre o que é a vantagem, que ganhou o nome de "poder real". Os brothers têm conversado sobre o assunto e especulado diferentes benefícios, mas ainda não acertaram. A integrante do time pipoca será informada que está imune pelo apresentador Tadeu Schmidt antes da votação começar.

🃏 Sarah Aline arremata o Poder Curinga e estará imune na formação do Paredão! #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/XuzZ3tfLR4 — Big Brother Brasil (@bbb) April 1, 2023

Quem a líder Aline Wirley vai indicar no paredão do BBB 23 hoje?

Aline Wirley é a líder da semana e planeja mandar Domitila Barros mais uma vez ao paredão. Se realmente fizer isso, esta será a sexta vez que a miss Alemanha compete pela permanência no BBB 23. Quem vai pelas mãos do líder não tem direito a bate e volta e assim está garantido na berlinda da semana.

Em conversa com as colegas aliadas do quarto deserto, na sexta-feira (31), a ex-rouge comentou: "faz um sentido tão grande pra mim ser líder agora e indicar a Domitila. Levei tantas vezes ela no jogo da discórdia, votei nela em votação aberta, no confessionário. Ela tinha um voto que era meu, às vezes aleatório. Para mim faz tanto sentido".

Aline falando sobre a alegria de ser líder e poder indicar Domitila, já que votou tanto nela e a chamou em vários jogos da discórdia #BBB23 pic.twitter.com/CCvatgLrqt — Dantas (@Dantinhas) March 31, 2023

Quem é o anjo da semana?

Larissa e Amanda venceram a prova do anjo no sábado (1). As sisters do deserto competiram em uma disputa que contou com fases e dividida em etapas,. Na fase final, elas venceram Sarah e Marvvila por uma diferença mínima, apenas 1 segundo. Amanda e Larissa fizeram 13 segundos e venceram.

Durante a formação do 12º paredão, a médica e a professora de educação física terão que escolher em consenso quem vai ser imunizado pelo colar do anjo. A escolha mais provável da dupla deve ser Bruna Griphao, já que Aline já está imune e as sisters agora são em apenas quatro aliadas no quarto deserto.

Como votar para FICAR no Gshow

A votação será inversa essa semana e por isso o público irá votar no participante que quer salvar e não naquele desafeto que quer ver fora da casa. No entanto, a dinâmica será bem parecida com as demais semanas e votar no Gshow será simples como sempre.

Para ter acesso a enquete do site é necessário ter uma conta por lá. Você pode criar a sua rapidamente e de forma gratuita ao entrar no portal pelo endereço https://gshow.globo.com/ e seguir para a página oficial do Big Brother Brasil, seja pelo https://gshow.globo.com/realities/bbb/ ou a aba da lateral esquerda.

Depois, você vai clicar na enquete para salvar alguém no 12º paredão e o site pedirá por um login. Clique em "cadastre-se" e informe nome completo, data de nascimento, e-mail e senha para usar no site. Pronto! Com o cadastro feito é só retornar para a página do BBB 23 novamente e desta vez conseguirá votar na enquete.

