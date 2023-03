Enquete BBB 23: Domitila Barros vai ser a campeã?

Domitila Barros se tornou um dos grandes destaques do Big Brother Brasil. Recordista de paredões da temporada, a Miss Alemanha se tornou alvo dentro da casa, mas já voltou de cinco berlindas e é apontada como uma das favoritas para levar o prêmio milionário. A ativista social deve ser a campeã? Dê sua opinião na enquete BBB 23.

Quem é Domitila Barros do BBB 23?

Domitila Barros, 38, é ativista social e modelo. A sister nasceu na comunidade do Morro da Conceição de Recife, em Pernambuco, e ganhou o mundo - em 2022, ela venceu o concurso de Miss Alemanha.

A pernambucana defende pautas sociais como sustentabilidade, trabalho digno para mulheres da periferia e a arte como forma de mudança de vida, temas já falados por ela dentro do BBB 23.

A sister atua com pautas sociais desde a adolescência, quando deu aulas de alfabetização na ONG criada por seus pais, voltada para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A mudança da brasileira para a Alemanha aconteceu em 2006, quando ganhou uma bolsa para cursar Mestrado no país europeu, defendendo sua tese em quatro idiomas.

Domitila se tornou um dos destaques do BBB 23. Formou dupla com Cezar, do grupo Pipoca, no início do jogo mas logo os dois se desentenderam e romperam o vínculo, apesar de continuarem jogando no mesmo grupo, o Fundo do Mar, desfeito ao longo da temporada.

Não demorou muito para que a sister se tornasse alvo dos participantes, rivalizando com grande parte da casa. Entre seus maiores adversários estava Fred, eliminado na 10ª berlinda. A ativista escolheu o influenciador digital para acompanhá-la no Quarto Branco, mas acabou perdendo a disputa para ele. Depois da saída do jornalista, sua briga com Bruna Griphao se acentuou.

Para quantos paredões Domitila já foi?

Domitila esteve em cinco dos onze paredões da temporada até agora, enfrentando a enquete BBB 23 oficial. Ela também foi indicada em outros dois, mas conseguiu escapar na Prova Bate-Volta.

Parte do público aponta que a sister está sendo perseguida pelos brothers da casa, enquanto outros acreditam que faz parte do jogo. Entretanto, nenhum outro participante foi indicado a sete berlindas durante essa temporada.

A Miss Alemanha ainda não ganhou provas do Anjo ou do Líder, exceto pelo Bate-Volta que impediu sua ida de enfrentar a opinião do público na enquete BBB 23. Domitila também foi poucas vezes ao VIP.

O brother que mais se aproxima em Domitila em números de paredão é Cezar Black, com quatro berlindas. Confira o ranking:

1º lugar - Domitila Barros: 5 paredões

2º lugar - Cezar: 4 paredões

3º lugar - Gabriel Santana e Fred Nicácio: 3 paredões

Domitila é sensitiva?

Outro assunto que gira em torno de Domitila é sua intuição. A sister já fez algumas "previsões", como a da repescagem, e viralizou nas redes sociais.

Em fevereiro, a sister contou que teve um sonho com um quarto com nove pessoas e três camas vazias - o público interpretou como a Casa do Reencontro e as três camas poderiam representar Bruno, Mc Guimê e Cara de Sapato, já que o alagoano desistiu do programa e o outros dois foram expulsos.

"Eram nove pessoas nesse quarto e todo mundo deitava na posição certa, era um quarto bem claro. Mas só tinham nove, mesmo sendo top 10 eram nove. E três camas estavam vazias", disse.

A Miss Alemanha também contou que havia sonhado com Cara de Sapato, que conversava com ela como se estivesse se despedindo. Além disso, no dia que alcançou a marca de 1 milhão de seguidores, a sister sonhou com "um homem de branco que lhe entregava um saco cheio de milho". "Será que é por que eu conquistei um milhão de seguidores?", questionou em conversa com Aline Wirley.