Gabriel, eliminado do BBB 23, vai ser entrevistado por Ana Clara e Bruno De Luca no BBB - A Eliminação da Multishow nesta quarta-feira (1) - Foto: Reprodução/Globo/Multishow

Participante perdeu briga para Domitila e Cezar no segundo paredão da edição.

Eliminado do BBB 23: horário e como assistir Gabriel no Multishow com Ana Clara

Comandado por Ana Clara e Bruno de Luca, o BBB - A Eliminação vai ao ar hoje, quarta-feira (1), no Multishow e trará tudo o que o público quer discutir com o recém-eliminado do programa, Gabriel Tavares. O jovem deixou o confinamento da TV Globo na noite de terça-feira (31), depois de perder a disputa por permanência para Cezar e Domitila.

Que horas começa a entrevista com o eliminado no BBB - A Eliminação da Multishow

O BBB - A Eliminação começa nesta quarta-feira (1) na Multishow às 20h00, após o Rede BBB. De acordo com a programação do canal, a atração ficará 1 hora no ar e depois cederá espaço para o programa de humor Vai que Cola.

A entrevista com Gabriel também terá reprises ao longo da programação do canal, como na madrugada de quinta-feira, às 00h20, e também durante o período da manhã, às 11h15.

Este é o segundo ano da apresentadora e ex-BBB Ana Clara à frente do programa com Bruno De Luca. O apresentador já está há mais tempo na atração e antes tinha a também ex-BBB Vivian Amorim como sua colega de bancada.

Gabriel já foi entrevistado no Bate-Papo com o eliminado, do Rede BBB, por Vivian Amorim e Patrícia Ramos logo após sua saída da casa, e Ana Maria Braga no Mais Você, na manhã desta quarta.

Marília também vai participar do bate-papo

Como o primeiro paredão da edição, que eliminou Marília, foi atípico, a sister não saiu da casa na habitual terça-feira de eliminação, mas apenas na quinta-feira. Assim, ela não teve seu espaço no programa da quarta-feira passada e por isso será entrevistada pela dupla Ana Clara e Bruno De Luca no programa de hoje, que também recebe Gabriel Tavares.

Marília perdeu a berlinda para Fred Nicácio. Eles foram escolhidos pelo público para ir ao quarto secreto. Durante os dias do médico e a maquiadora por lá, foi aberta uma votação para decidir quem entre eles seria eliminado. Marília saiu com 52,7% dos votos.

Como assistir

É até possível acompanhar trechos gratuitos da entrevista com o eliminado no programa da Multishow pelas redes sociais. Porém, para assistir de fato o papo completo no programa ao vivo, é necessário abrir o bolso. Há duas opções, ver pela televisão caso você seja assinante de uma TV a cabo ou recorrer a um dos pacotes da Globoplay.

Globoplay

Acesse a Globoplay no endereço (https://globoplay.globo.com/). Será necessário clicar em "entrar" no cantor superior direito e depois em "cadastre-se";

Nesta nova etapa, você terá que informar e-mail, senha, gênero, data de nascimento, país, cidade e estado. Depois, para completar irá selecionar a caixinha do Termos de Uso e Política de Privacidade e encerrará com o botão "cadastrar";

Agora, você deve retornar a página inicial. Você irá de novo ao canto superior esquerdo e desta vez clicará em "Assine Agora". Na nova página, você selecionará o pacote Globoplay + canais ao vivo para que consiga assistir o programa da Multishow com o eliminado do BBB 23. O valor é de R$ 49,90 ao mês ou 12x de R$ 42,90 no pacote anual;

para que consiga assistir o programa da Multishow com o eliminado do BBB 23. O valor é de R$ 49,90 ao mês ou 12x de R$ 42,90 no pacote anual; Informe os seus dados de pagamento, são aceitos cartões de débito e crédito. Além disso, mensalidades atrasadas podem ser resolvidas com pix;

Para assistir Gabriel e Marília no BBB - A Eliminação, agora é só abrir a Globoplay no horário do programa e clicar na aba Agora na TV e depois no player do canal Multishow;

Depois do programa ao vivo, o conteúdo fica disponível no catálogo da plataforma streaming, mas é liberado apenas para os assinantes do plano pacote Globoplay + canais ao vivo.

TV por assinatura

Quem tem TV por assinatura consegue assistir ao programa. O valor vai variar de empresa e região, assim como as condições de cada pacote. É necessário ter algum plano para conseguir acesso, seja ele básico ou premium. O Multishow faz parte de vários deles, mas é necessário conferir com a empresa que presta serviço na sua casa se ele está incluso ou se pode ser adquiro a parte.

Número da Multishow

Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

SKY – 42 e 442 (HD)

Vivo – 42 e 822 (HD)

