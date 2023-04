No modo turbo, veja as regras do 15ª paredão de hoje BBB 23

As regras de como vai ser o paredão hoje no BBB 23 foram explicadas ao público no programa da última quinta, 13. Na 15ª berlinda, o castigo do Monstro vai interferir mais uma vez. A dinâmica também terá mais uma votação aberta na sala da casa mais vigiada do Brasil.

Qual a dinâmica do paredão de hoje no BBB?

A formação do paredão já começará com Bruna Griphao ou Amanda possivelmente emparedadas. A atriz e a loira foram escolhidas por Sarah Aline, que foi quem ganhou a Prova do Anjo, para cumprir o castigo do Monstro. No início do programa ao vivo de hoje, as duas participam de um jogo de arremesso ao vivo. Quem tiver o pior desempenho vai para a formação do paredão já com dois votos computados. Depois da prova, a dinâmica seguirá da seguinte forma:

Anjo: Sarah Aline imuniza um brother;

Líder: Domitila Barros indica um rival direto para a berlinda;

Votação da casa: brothers votam em aberto na sala. Amanda ou Bruna já estarão com dois votos contabilizados;

Contragolpe: indicado do líder puxa outro brother para a berlinda.

Não haverá Prova Bate-Volta. Como o programa está na reta final, as dinâmicas do Bate-Volta e do Poder Coringa deixaram de ser realizadas.

Veja a explicação de como será a formação do paredão hoje:

Quem Domitila vai indicar ao paredão?

Domitila ainda não cravou em quem será sua indicação, mas já revelou que tentará traçar uma estratégia para colocar três sisters do quarto Deserto no paredão.

Em conversa com Sarah Aline na madrugada de hoje, as duas conversaram sobre a formação da berlinda. "Por isso que estou visando mais no paredão do que nesse poder. E por isso que eu acho importante, se Alface ou você comprarem esse poder, vocês terem a possibilidade de fazer uma jogada com a minha indicação", disse a ativista. No entanto, não houve compra do Poder Coringa. "Pra que vá três delas", completou a psicóloga. "Se a gente conseguir botar três delas...", emendou a modelo.

Os membros do quarto Fundo do Mar estão com bastante poderes em mãos. Com Domitila líder e Sarah com o Anjo, é possível que o paredão seja majoritariamente de membros das 'desérticas'. No entanto, ainda há o contragolpe do indicado pelo líder.

Quando vai ser a eliminação?

A 15ª eliminação acontece no domingo, 16, no começo do programa ao vivo. A votação no Gshow começa na noite de hoje, logo após a formação do paredão.

Depois que mais um brother deixar a casa, será realizada mais uma Prova do Líder e uma formação de paredão. Mais detalhes da dinâmica de domingo serão explicados nos próximos dias pelo apresentador Tadeu Schmidt.

O BBB 23 ainda vai eliminar mais quatro brothers até a data da grande final, marcada para o dia 25 de abril. O programa está na Semana Turbo nos últimos dias, na qual o reality acelera o ritmo para que um maior número de brothers deixe o competição a cada semana.

O programa vai pagar o maior prêmio de sua história, que já ultrapassa o valor de R$ 2 milhões e 300 mil. O valor ainda poderá subir de acordo com os palpites dos brothers nas próximas berlindas. Já o segundo e terceiro lugar deixa o programa com R$ 150 mil e R$ 50 mil respectivamente.

Veja o cronograma dos últimos dias:

Sexta-feira (14)

Prova do Anjo, vencida por Sarah Aline, e formação de um novo paredã. Público tem até domingo para votar.

Sábado (15)

Festa

Domingo (16)

Eliminação ao vivo, nova Prova do Líder e formação do 16º paredão

Segunda-feira (17)

Jogo da Discórdia

Terça-feira (18)

Eliminação do 16º paredão