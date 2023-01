Horário da prova do Anjo BBB 23 neste sábado e como acompanhar a 2ª disputa

Neste sábado, 28, os brothers competem pelo segundo colar da imunidade do BBB 23. O vencedor da Prova do Anjo livra um colega do paredão e escolhe dois rivais para cumprirem o castigo do monstro. A competição é gravada durante a tarde e os melhores momentos são exibidos no programa de hoje à noite.

Que horas começa a Prova do Anjo hoje?

A segunda Prova do Anjo começa após às 13h deste sábado. A competição não tem hora certa para acontecer, mas costuma ser gravada no início da tarde.

A disputa pelo colar da imunidade é a única que não é realizada durante o programa que vai ao ar na Globo. Somente os espectadores assinantes do GloboPlay e pay-per-view conseguem assistir a prova em tempo real - os demais podem assistir aos melhores momentos na edição de hoje à noite do reality show.

O brother que vencer a Prova do Anjo imuniza um colega antes do iniciado da formação do paredão no domingo, 29. Ele também escolhe dois rivais para cumprirem o castigo do monstro.

O vencedor da competição ganha um almoço especial, com direito a convidar dois amigos para acompanhá-lo, também no domingo. É nesse momento que ele assiste aos vídeos enviados pela família, que costumam gerar bastante emoção.

A Prova do Anjo pode envolver habilidade, sorte ou agilidade. Os primeiros a vencerem a disputa na semana passada foram Aline Wirley e Bruno, que imunizaram Amanda e Cara de Sapato. Já para o monstro, foram escolhidos Fred Nicácio e Marília.

Como assistir a Prova do Anjo ao vivo?

Apenas os assinantes do GloboPlay e pay-per-view conseguem assistir a Prova do Anjo ao vivo. Os demais espectadores podem acompanham os melhores momentos no programa de hoje à noite, no ar a partir das 22h25, horário de Brasília.

Para assistir ao vivo, siga os passos:

Passo 1: acesse o GloboPlay no navegador ou, se preferir, baixe o aplicativo na App Store ou Google Play;

Passo 2: clique no canto superior direito para fazer login. Usuários que já são assinantes da plataforma só precisam entrar com o e-mail e senha cadastrados.

Já novos usuários precisam se cadastrar e adquirir um dos planos disponíveis. Informe os dados solicitados pelo sistema e escolha um pacote de assinatura - os preços para pagamento mensal começam em R$ 24,90. Insira o cartão de crédito e conclua o pagamento.

Passo 3: na página inicial, clique em 'Agora' e depois em 'BBB 23'. A prova costuma ser transmitida pelas câmeras nomeadas como 'acompanhe a casa'. Basta clicar e aguardar a transmissão.

Como será a formação de paredão do BBB 23?

A segunda formação de paredão do BBB 23 acontece neste domingo, 29. Nesta semana, haverá contragolpe e um veto do Poder do Curinga para causar ainda mais 'fogo no parquinho'.

A dinâmica começa com a escolha do anjo, que imuniza um colega. Em seguida, o líder Cara de Sapato indica alguém ao paredão - é possível que ele escolha Cristian ou Cézar Black, conforme conversado entre ele, Fred e Larissa. O escolhido pelo lutador de MMA terá direito a um contragolpe

A casa vota no confessionário, e os dois mais votados vão ao paredão. É aí que entra o Poder Curinga, também arrematado por Cara de Sapato. Ele poderá vetar uma das indicações da casa e livrar um dos brothers da berlinda. No lugar do escolhido pelo lutador, entra o terceiro mais votado.

O escolhido no contragolpe e os dois indicados pela casa disputam a Prova Bate e Volta. Apenas um deles terá a chance de escapar da berlinda.

A eliminação ocorre na terça-feira, 31. O brother que deixar a casa mais vigiada do Brasil participa do Bate-papo BBB, Mais Você e do programa BBB - A Eliminação.