Resultado do 1º paredão: que horas é o anúncio no BBB 23 hoje

O público vai descobrir nesta terça-feira (24) quem foi mais votado entre Fred e Marília e Key e Gustavo no primeiro paredão do BBB 23 e irá parar no quarto secreto da edição. O resultado será revelado durante o programa ao vivo de hoje e os brothers seguirão direto para o cômodo especial. Apenas um deles irá retornar ao jogo nos próximos dias, o outro se tornará o primeiro eliminado da temporada.

Resultado do 1º paredão do BBB 23 será hoje

De acordo com a programação da Rede Globo, o BBB 23 começa hoje às 22h25 e termina às 00h00. Geralmente, o resultado do paredão é realizado próximo ao final do programa, então para descobrir quem fica na casa e quem vai para o quarto secreto será preciso esperar um pouco e ficar acordado até tarde.

O programa desta terça-feira será como qualquer outro de eliminação, apesar de não ser um paredão comum. Serão mostrados os VTs mais importantes da casa nas últimas horas pela edição, um resumo do jogo da discórdia da semana, os quadros de sempre como o C.A.T BBB, e a novidade da edição, o quarto da ilustradora Rafaella Tuma.

Também será nesta terça-feira que o público irá assistir a abertura da edição pela primeira vez, revelando a versão da temporada para a música Vida Real de Paulo Ricardo, mais as poses que cada confinado escolheu para ser sua marca.

Depois, Tadeu Schmidt irá conversar com os emparedados, como sempre faz. Quando a votação estiver encerrada, ele informará o público e os confinados e então iniciará seu habitual discurso.

Para a casa, este será um paredão como qualquer outro. Então quando for anunciada a dupla mais votada, Fred Nicácio e Marília ou Key Alves e Gustavo, eles deixarão o confinamento pela porta do gramado.

No entanto, será a partir daí que virão as surpresas. Os mais votados serão levados para um quarto secreto e descobrirão tudo. Geralmente, o apresentador conversa brevemente após o participante entrar no quarto especial e explica as regras da dinâmica.

Tudo isso será exibido no programa ao vivo desta terça-feira (24), que tem previsão de acabar por volta da meia-noite e depois ceder espaço na programação para o Jornal da Globo.

Que dia acaba o quarto secreto?

O quarto secreto vai acabar na quinta-feira, dia 26 de janeiro. Assim que os brothers entrarem no quarto nesta terça, uma nova votação será aberta no site oficial do reality show. Desta vez, o público terá que escolher quem na dupla merece permanecer no programa e quem deve sair do jogo.

O resultado será no programa de quinta. Diferente do resultado do paredão desta terça, o anúncio de quem venceu a disputa deve ser mostrado no começo do programa, pois neste mesmo dia o campeão irá retornar ao confinamento para incomodar os adversários e comemorar com os aliados, além de ser realizada uma nova prova do líder.

Já está confirmado que o vencedor da dinâmica volta antes da disputa pela liderança, pois ele terá o poder de vetar alguém da prova. Além disso, a pessoa ainda retornará imune.

Gshow - Como votar em Fred e Marília ou Key e Gustavo

Para decidir quem vai para o quarto secreto neste primeiro paredão correr o risco de deixar o programa é necessário votar na enquete oficial do programa, disponível no Gshow. Não é preciso pagar nada para isso, mas é obrigatório ter uma conta por lá.

Passo 1: para quem não tem conta, o primeiro passo é criá-la. Acesse o Gshow (https://gshow.globo.com/), clique na aba Menu e depois em "acesse sua conta ou cadastre-se grátis";

Passo 2: após clicar em "cadastre-se" você terá que informar os seguintes dados pessoais: nome completo, e-mail, senha e data de nascimento;

Passo 3: só concorde com os termos de uso e política de privacilidade e pronto, agora pode encerrar ao clicar em "cadastrar";

Passo 4: agora que já tem sua conta, vá para a página do BBB 23 no Gshow (https://gshow.globo.com/realities/bbb/) e clique na enquete "Qual dupla deve ir para o Quarto Secreto";

Passo 5: escolha se quer votar em Key e Gustavo ou Marília e Fred Nicácio e clique na dupla. Depois, passe pela verificação de robôs ao selecionar a caixinha "sou humano". Agora é só repetir o processo se desejar, clicando em "votar novamente".

