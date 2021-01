BBB21: Globo mostra detalhes da decoração nova casa

Spoilers do BBB21! No Instagram oficial da Globo e do Big Brothers, o público pediu, e foram divulgadas hoje, algumas partes da casa mais vigiada do Brasil. Depois dos participantes do time ‘pipoca’ e ‘camarote’ serem anunciados nesta terça-feira (19), os fãs do reality estão curiosos para saber a decoração do BBB, a casa mais vigiada do Brasil.

BBB casa: veja a cozinha do BBB21

Durante as edições do BBB, a cozinha foi um cômodo da casa que foi palco para muita confusão. Como esquecer a ‘treta do feijão’ do BBB20? Por isso, para diminuir um pouco a ansiedade dos internautas, o programa decidiu mostrar um pedacinho do local que vai receber os brothers neste ano.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Abrindo uma enquete, o perfil do programa perguntou aos fãs: “o que você mais ama na casa do BBB ?”. Como resposta, um seguidor escreveu que gosta da cozinha “e utensílios chiquérrimos”.

Como spoiler, filmaram dois bules coloridos, imprimindo a imagem de multicores, que é a proposta do reality show neste ano.

Piscina do BBB21

Quem nunca quis relaxar na famosa piscina do BBB? A parte da casa também foi pedida por um dos seguidores e apareceu nos Stories do Instagram. “Manda foto?”, pediu o internauta, e o perfil da Globo respondeu: “essa aqui?”. Mas antes disso, Boninho, ‘chefão’ do reality, já tinha mostrado um pedacinho do espaço em suas redes sociais.

Sala do reality

Sem dúvidas, um dos cômodos que mais acontecem as brigas e o “fogo no parquinho”, é na sala do reality. Além disso, o cômodo protagoniza as formações de paredão, o Jogo da Discórdia e a entrega de colares do Anjo, Líder e Monstro.

Sendo assim, no BBB21, o público pode esperar por uma sala bem colorida. “Eis aqui um detalhezinho dela e olhinhos desconfiados”, disse o perfil, exibindo na perna de madeira, que pode ser um dos objetos de decoração da casa. Outro detalhe que chamou a atenção foi o tapete cheio de quadrados com cores diversas.

Quarto do programa – Decoração BBB

Os principais cômodos da casa são os quartos, que são dois para os grupos e um do líder da semana. Durante as edições, eles sofreram grandes mudanças. Se na edição do BBB20, cada um tinha um tema, como o ‘quarto céu’ e ‘quarto vila’, neste ano, a escolha parece ter sido bem diferente.

Segundo spoiler, a temática será mais artística, já que em um pedaço mostrado nos Stories, apareceu uma obra de arte e a parede rosa com estampa de folhas. Será que os quartos terão cada um um tema neste BBB21?

Enquete BBB 21: quem deve vencer o reality?