Café da manhã ‘flutuante’ na piscina é a nova trend das famosas

Você provavelmente já viu no Instagram, uma mulher de biquíni de pé até o umbigo em uma piscina infinita com um oceano turquesa ao fundo ao lado de uma propagação flutuante de seus alimentos favoritos de café da manhã. Esta nova tendência, apropriadamente chamada de “café da manhã flutuante”, é a mais recente oferta de hotéis de luxo surgindo em todo o mundo.

As origens desses belos cafés da manhã provavelmente remontam a Bali , visto no AYANA Resort and Spa dez anos atrás, embora não esteja claro quem os criou e quando. O fato é que a tendência se espalhou e as famosas tem compartilhado o momento super instagramável. Larissa Manoela e Gabriela Pugliesi são algumas das adeptas.

Normalmente, o café da manhã flutuante está disponível entre 7h e 11:30h, e vem acompanhado de produtos que servem duas pessoas:

Trio de sucos frescos;

Coco;

Água com infusão de frutas;

Omeletes;

Batatas coradas;

Salsichas;

Tomate cereja grelhado;

Cesta de pães;

Panquecas;

Trio de geleias;

Prato de frutas tropicais.

Champanhe no café da manhã? Também pode ser incluído.

Larissa Manoela e seu café da manhã flutuante

Agatha

Gabriela Pugliesi

Fabiana Justus

Luma Costa e seu café da manhã flutuante

Seu café da manhã vai ser em casa mesmo? Então anote as receitas a seguir:

