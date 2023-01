Emilly Araújo do BBB 17 - Foto: Reprodução/Instagram/@emillyaraujoc

Como está Emilly Araújo do BBB 17 hoje?

Emilly Araújo foi a grande campeã do BBB 17 e levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. Atualmente, seis anos depois da vitória, a moça segue trabalhando na internet e, recentemente, voltou à mídia para comentar um dos assuntos do BBB 23. Confira como ela está hoje.

Quantos anos ela tem?

A ex-sister hoje tem 26 anos de idade. Ela trabalha como influenciadora digital e é seguida por mais de 4,5 milhões de pessoas em sua página no Instagram, onde publica conteúdo sobre lifestyle, moda e beleza. Ela também mantém uma lojinha virtual no Enjoei e vende peças de roupas.

A ex-BBB faz alguns trabalhos como repórter, além de campanhas publicitárias para grandes marcas. Em 2019, Emilly assinou contrato com a RedeTV e passou a fazer parte da emissora. Ela se tornou apresentadora do Topzera nas plataformas digitais da emissora, e em 2021 ganhou um quadro no TV Fama.

Ao longo dos anos pós-BBB, a gaúcha chegou a ficar noiva, mas não se casou. A campeã do reality show e o empresário Paulo Simão anunciaram o noivado em janeiro de 2021, mas se separaram em agosto do mesmo ano.

Emilly Araújo comenta polêmica do BBB 23

Emilly Araújo voltou a ser assunto após comentar o relacionamento de Bruna Griphao e Gabriel no BBB 23. Em 2017, a influenciadora viveu um namoro abusivo com o médico Marcos Harter dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Na época, Harter foi expulso do reality show após segurar Emilly pelo braço e machucá-la, fazendo com que um inquérito fosse aberto pela Polícia Civil para investigar a gravidade do ato. Os dois viveram uma relação tóxica na casa marcada por dezenas de brigas.

O médico chegou a abrir um processo contra a Globo por danos morais, alegando que sua imagem foi prejudicada por causa da expulsão, mas perdeu a ação.

"Parabéns Globo por fazerem o que deveriam ter feito em 2017… Assim a Bruna não precisa passar por mais de 4 anos de terapia pra tentar superar agressões psicológicas e físicas como eu", escreveu a ex-BBB em sua página no Twitter.

Parabéns globo por fazerem o que deveriam ter feito em 2017… Assim a Bruna não precisa passar por mais de 4 anos de terapia pra tentar superar agressões psicológicas e físicas como eu 🙏🏻 pic.twitter.com/IXhaUM17uC — Emilly Araújo (@emillyaraujoof) January 23, 2023

