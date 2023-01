Aprenda a frase da Giovanna Antonelli para ter abundância

Talentosa, Giovanna Antonelli, 46 anos, é um sucesso na televisão brasileira. Mas o que poucos sabem é que a atriz também tem rituais para manter a vida pessoas e profissional em movimento e com muita prosperidade. Em tempos difíceis, veja o ritual para ter abundância.

Qual a frase de Giovanna Antonelli?

Uma frase de Giovanna Antonelli viralizou nas redes sociais é ideal quem busca atrair prosperidade: "A abundância entra na minha vida de maneiras surpreendentes e milagrosas".

Em entrevista ao Gshow em janeiro do ano passado, ela disse ter aprendido o mantra há mais de 5 anos e que a frase ficou famosa primeiramente com a apresentadora Oprah.

A atriz Giovanna Antonelli também contou que é adapta da simpatia da canela para atrair dinheiro, feita sempre no dia 1 do mês.

Aqui estão 20 mantras e afirmações financeiras positivas para você começar

Além da frase da Giovanna Antonelli, esperamos que as seguintes afirmações o ajudem a redefinir uma mentalidade negativa em relação ao dinheiro. E mais do que isso, esperamos que essas afirmações de dinheiro o capacitem a tomar as medidas necessárias para finalmente abrir aquela conta poupança , planejar a aposentadoria , pagar seus empréstimos estudantis ou começar a investir.