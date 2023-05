Quem são os filhos da Palmirinha? Apresentadora deixa 3 herdeiras

A apresentadora Palmirinha morreu na manhã deste domingo, 7. A vovó mais querida da televisão brasileira deixou três filhas, fruto de seu casamento com Mário Onofre. O casal se separou depois de mais de 20 anos de união, devido a casos de violência doméstica por parte dele.

Palmirinha tinha filhos?

Palmirinha é mãe de Tânia, Nancy e Sandra. Ao contrário da apresentadora, as herdeiras vivem discretamente longe dos holofotes.

As mulheres são frutos do casamento de Palmirinha com Mário, com quem a apresentadora viveu uma relação abusiva e sofreu agressões por anos. Em entrevista à revista Quem, em 2012, a cozinheira afirmou que não se separou do marido por causa das filhas. "Ele era machista... Mário nunca tocou nas minhas filhas, mas eu apanhava muito, ele tinha muitas mulheres. Era um mau elemento. E me deixou por outra", disse.

"Naquela época, a mulher separada não prestava. Tinha medo de que minhas filhas não fizessem um casamento bom por ter uma mãe separada. A mulher separada não tinha boa fama, sabe? Então, fui aguentando meu marido. Mas que Deus o conserve em bom lugar", completou.

Ela também revelou que as três filhas foram as responsáveis por ela começar a lidar com culinária, já que criou as herdeiras com o seu trabalho com comida.

Em agosto de 2017, à Veja, ela conta que depois que passou a viver sozinha, sentia muita falta de Tânia, Nancy e Sandra. "Eu me sentia muito sozinha, sentia falta das minhas filhas. Sentava no sofá e não tinha vontade de comer de tanta saudade", relata. A famosa também afirmou que não tinha ninguém para ficar com ela e que nunca teve amigas.

Além das três filhas, Palmirinha deixa seis netos e seis bisnetos. A cozinheira morreu em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos. Ela estava internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde o dia 11 de abril.

Palmirinha morre aos 91 anos em São Paulo