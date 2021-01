Peaky Blinders: tudo o que sabemos sobre o final da série

Na última segunda-feira (18), os fãs de Peaky Blinders ficaram animados ao receberam a notícia que a série estava dando início as gravações da sexta temporada da produção. No entanto, outra informação acabou pegando todo mundo de surpresa: o anúncio que a temporada que está sendo gravada no momento será a última.

Como Steven Knight, criador da série, já havia comentado que seus planos eram de fazer sete temporadas para Peaky Blinders, os fãs não foram apenas pegos de surpresa com a informação, mas também ficaram preocupados com a possibilidade de a série acabar antes do que deveria, resultando em um final aberto ou uma finalização prejudicada pela falta de tempo que a história sofrerá ao perder uma temporada, já que a produção costuma ter ter 6 episódios de em média uma hora cada por temporada.

Porém, um dia após o anúncio do encerramento da série, na terça-feira (19), outra notícia trouxe animação aos fãs de Peaky Blinders. Segundo o portal internacional Deadline, a série ganhará um filme.

Peaky Blinders foi cancelada?

Após as publicações do perfil oficial da série no Instagram de duas fotos mostrando o início das gravações da nova temporada, o site internacional Variety informou que a sexta temporada será a última da série. Segundo o portal, até mesmo o criador da produção, Steven Knight foi pego de surpresa pela informação que foi divulgada pela BBC, canal responsável por Peaky Blinders.

Steven disse para a revista Entertainment Weekly em 2019 que a série terminaria na sétima temporada, no entanto, atrasos nas gravações por conta da pandemia do covid-19 podem ter sido o motivo do encerramento antecipado de Peaky Blinders, segundo o portal. No entanto, o criador da série prometeu que a história da família Shelby não chegou ao fim e disse que a trama “irá continuar de outra forma”.

Peaky Blinders ganhará filme de encerramento

Um dia após a notícia que deixou os fãs da série entristecidos, e levou o nome da produção aos assuntos mais comentados do Twitter, o criador da série, Steven Knight, afirmou ao portal Deadline, de forma exclusiva, que após o fim da sexta temporada, Peaky Blinders ganhará um filme. “Covid mudou nossos planos, mas eu posso dizer que meu plano desde o começo era encerrar a série com um filme. É isso que irá acontecer”, disse o roteirista e diretor ao portal.

No entanto, ainda segundo o Deadline, não há informações de que o desejo de Steven em criar o filme para o encerramento da série esteja acertado e oficializado pelo canal BBC.

Sobre o que é?

Com 5 temporadas até agora (todas disponíveis na Netflix) e situada após a Primeira Guerra Mundial, a série segue a história da família Shelby, chefiada por Tommy, e do grupo Peaky Blinders, que vivem de roubos, extorsões e apostas.

Determinado a fazer os negócios da família cresceram, Tommy Shelby busca formas que farão os Peaky Blinders deixarem de ser uma pequena gangue para verdadeiros reis. Enquanto isso, ele terá que líder com o novo chefe da polícia, que acabou de chegar na cidade e já busca acabar com os criminosos do local.

