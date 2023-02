Aninha casa com Sebastian em Chocolate com Pimenta?

Aninha (Mariana Ximenes) está preparada para se casar com Sebastian (Tarcísio Filho) em Chocolate com Pimenta, mas Danilo (Murilo Benício) vai dar um jeito de provar para a protagonista que o rapaz só está interessado em tomar o controle da fábrica de chocolates e que ele está envolvido no sequestro de Tonico (Guilherme Vieira).

Sebastian se casa com Aninha?

O casamento entre a mocinha e o vilão não vai acontecer em Chocolate com Pimenta. Sebastian será desmascarado por Danilo entre os capítulos exibidos desta terça e quarta-feira, e não se casará com Ana Francisca.

Isso porque Danilo desconfia que o rapaz seja o mandante do sequestro de Tonico e que ele só se aproximou de Ana Francisca para colocar as mãos na fortuna da loira. Enquanto a protagonista se ocupa com os preparativos do casamento, o galã se junta ao detetive Horácio (Chico Carvalho) para conseguir provas de que Sebastian na verdade é um vigarista.

Apesar de outros personagens contarem para Ana que Sebastian não presta, a loira decide dar um voto de confiança para o noivo pois supostamente foi ele quem salvou Tonico dos sequestrados. No dia do casamento, Milady faz com que Jezebel (Elizabeth Savala) derrube vinho no vestido branco da noiva, causando uma atraso na cerimônia.

Carmem (Laura Cardoso) acha que isso é um mau presságio e pede que a neta não case, mas Aninha decide seguir com a união e mobiliza toda a sua família para tirar a mancha da roupa.O plano dá errado: Márcia (Drica Moraes) manda colocar o ferro bem quente em cima do local manchado, mas o vestido pega fogo.

Sem opção, Aninha decide usar um vestido preto e segue para a igreja após horas de atraso. A protagonista deixa todos os convidados chocados com a escolha, mas continua firme com sua decisão de se casar com Sebastian.

O atraso da cerimonia é favorável para Danilo, que consegue chegar a tempo na igreja e afirma que tem um motivo para o casamento não acontecer. "Porque o noivo será preso!", diz o rapaz.

Danilo desmascara Sebastian em Chocolate com Pimenta

Danilo leva para igreja Juvenal e seu comparsa, responsáveis por sequestrarem Tonico a mando de Sebastian, e expõe o vigarista para todos os convidados. Os bandidos confirmam que o rapto do menino foi tudo um plano do noivo de Ana Francisca. Além disso, Tonico reconhece os sequestradores.

Chocada com a revelação, Aninha dá um tapa na cara do pilantra. Em seguida, a polícia leva o rapaz preso pelo crime cometido. Na delegacia, Sebastian revela para a ex-noiva que o plano todo foi de autoria de Jezebel, também desmascarando a vilã.

Abalada com a situação, a loira pedirá um tempo para pensar. A protagonista sente remorso de colocar Jezebel na cadeia por ela ser irmã de Ludovico (Ary Fontoura), mas acabará expulsando a megera de casa.

O malandro passa um tempo na cadeia, mas logo será solto. Ele até tentará se reaproximar de Aninha, mas não conseguirá o que tanto quer - até porque a "viuvinha" ficará ainda mais furiosa e planejará se vingar de todos que lhe fizeram mal.

Ela começa rebaixando Jezebel do cargo de diretora para uma simples vendedora da fábrica. Ela também avisa a conde Klaus (Cláudio Correia e Castro) que irá colocar a fábrica à venda e tirar todo o dinheiro da empresa do banco.

No final da trama, Sebastian vai entrar na linha após começar a namorar a Dra. Sofia (Patrícia França), por quem se apaixona de verdade. Já Ana vai finalmente ter um final feliz ao lado de Danilo, seu grande amor, com quem terá mais uma filha.

