Márcia é enganada e não se casa com Vivaldo em Chocolate com Pimenta

A manicure Márcia (Drica Moraes) e o prefeito Vivaldo (Fúlvio Stefanini) foram flagrados por Bárbara (Lilia Cabral) em quarto de hotel. A primeira dama finalmente descobriu a traição e expôs a suposta amiga. Nos próximos capítulos, a então primeira dama será dada como morta Márcia terá certeza que assumirá o posto, mas ela será passada para trás.

Tudo começa com a fuga de Bárbara com o circo e em seguida a notícia de que o circo pegou fogo, sugerindo que a ex-primeira dama morreu.

Embora trágica, a situação é perfeita para que Vivaldo arranje outra esposa. Porém, ele não subirá ao altar com Márcia, como muitos pensam. Depois de muito enrolar a caipira, ele dará um pé na bunda de Márcia e vai escolher Jezebel, de Elizabeth Savalla.

Após a suposta morte de Bárbara, tanto Jezebel quanto Márcia vão até a casa do prefeito vestidas de preto para prestar condolências, mas a amante é expulsa por Vivaldo.

Se sentido traída, Marcia vai ao casamento do ex-amante vestida de preto, em sinal de luto.

Mas não para por aí. O que ninguém esperava é que Bárbara estivesse viva após o incêndio que acabou com o circo. Ela aparece de surpresa no casamento de Vivaldo e Jezebel e coloca fim a cerimônia. Ela explica que estava internada por causa do acidente no circo e que por isso não retornou para a cidade de Ventura antes.

E nada disso foi coincidência, pois foi Aninha a responsável por resgatar a primeira dama e levá-la ao casório, como forma de se vingar de Vivaldo por ter enganado sua prima Márcia.

Cenas de novelão! Assista o momento icônico de Chocolate com Pimenta:

Com quem Márcia fica no final de Chocolate com Pimenta?

Márcia não se casa com o prefeito, mas consegue um amor no final da novela. Depois de muito menosprezar seu primo Timóteo (Marcello Novaes), ela acaba se casando com o caipira. No final da trama, ela fica grávida e feliz com a família.

Para a surpresa de muitos, Vivaldo e Bárbara ficam juntos no final de Chocolate com Pimenta. Depois que retorna para a cidade, a primeira dama ganha uma nova chance de fugir com o circo, mas prefere ficar em casa cuidando da filha e se acerta com o marido. Vivaldo perde a eleição, mas também promete ser melhor para a família.

