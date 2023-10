Após troca de tiros, delegado Marino morre em Terra e Paixão?

O delegado Marino (Leandro Lima) acompanhou Almeidinha (Camillo Borges) na perseguição de Gregório (Felipe Rocha) e o bandido disparou contra os policiais. O delegado morre em Terra e Paixão? Lucinda (Debora Falabella) vai receber duras notícias e se desesperará.

O que vai acontecer com o delegado Marino em Terra e Paixão?

Haverá um engano na novela Terra e Paixão e Lucinda pensará que o delegado Marino morreu. Segundo os resumos, Nina (Kizi Vaz) vai informar para a personagem de Debora Falabella sobre a troca de tiros e que o delegado morreu. Apaixonada por Marino, Lucinda ficará em pânico. Porém, ela não saberá que se trata de uma confusão, pois Nina estará se referindo a Almeidinha, que ficaria no lugar de Marino, que estava prestes a deixar Nova Primavera.

Com o desespero, Lucinda correrá até a delegacia, onde dará de cara com Marino, que contará o que aconteceu com seu sucessor. Por conta da tragédia, ele dirá para a amada que não vai mais ir embora e ficará na cidade. Após o susto que quase acaba com o coração de Lucinda, Marino voltará ao trabalho. Ele focará na investigação da morte de Ruan (Tairone Vale) e ficará com Agatha (Eliane Giardini) em sua mira.

Enquanto isso, ele estará vivendo seu romance com Lucinda, mas não por muito tempo. Desta vez, será a mulher que pedirá pelo término. Embora fique muito feliz ao descobrir que o delegado está vivo e continuará em Nova Primavera, ela se decepcionará com o amado quando descobrir que Danielzinho, filho de Graça (Agatha Moreira), é seu herdeiro e não de Daniel (Johnny Massaro). A confissão do policial, que já havia mentido sobre o assunto para a amada antes, fará com que a irmã de Anely (Tatá Werneck) peça por um tempo.

E Lucinda não será a única que descobrirá a verdade. Agatha também ficará a par do segredo e abrirá os olhos de Antônio (Tony Ramos) e Irene (Gloria Pires). Graça negará as perguntas de Irene, que questionará se o bebê é de Marino ou Daniel, mas a farsa logo acabará. A vilã vai concluir que a criança não é seu neto de verdade e expulsará a loira de sua casa. Pouco depois, ela oferecerá dinheiro para Graça em troca de Danielzinho.

Após susto, delegado Marino será alvo de armação

Embora o delegado Marino não morra na novela Terra e Paixão, isso não significa que o personagem de Leandro Lima ficará fora de perigo. O policial acabará desagradando Antônio e por isso virará alvo do fazendeiro, que armará contra ele.

Os resumos da novela de Walcyr Carrasco mostram que Marino prenderá Antônio depois que o pecuarista desobedecer as ordens de um Oficial de Justiça e mandar Vinícius continuar com o trabalho de exploração nas terras de Aline (Barbara Reis). Com isso, Antônio ameaçará Marino e dirá para o delegado que ele assinou "a própria sentença" ao mandá-lo para a cadeia.

Assim, Antônio vai preparar uma emboscada para Marino. Ele contratará Setembrino para plantar armas e drogas no quarto do personagem de Lima e depois o delegado será denunciado. A polícia encontrará tudo e assim Marino será preso e acusado de associação com o tráfico de drogas e armas. O delegado alegará que é alvo de uma armação, mas será afastado de seu cargo do mesmo jeito. Ainda não foi revelado como ele conseguirá provar sua inocência.

