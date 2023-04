Cássia e Bernardo se casam em Chocolate com Pimenta?

Bernadete (Kayky Brito) passa a se chamar Bernardo após descobrir que foi enganado a vida inteira e que não é uma mulher, mas sim um homem. Apaixonado por Cássia (Luiza Curvo), ele lutará para ficar com sua amada enquanto enfrenta o pai dela, Terêncio (Ernani Moraes), que não quer que os dois fiquem juntos. Cássia e Bernardo terão um final feliz apenas no final da trama.

Qual o final de Cássia e Bernardo na novela?

Cássia e Bernardo ficam juntos no final de Chocolate com Pimenta, mas apenas porque Terêncio está interessado no dinheiro do rapaz e na fábrica de chocolates.

Após descobrirem de que Bernardete na verdade é um homem, Terêncio e Marieta (Tânia Bondezan) proíbem que Cássia continue a amizade com o filho de Jezebel. Isso porque os dois conviveram juntos desde crianças, e o patriarca acha um absurdo que sua filha tenha tanta intimidade com um garoto.

Terêncio faz de tudo para que Cássia pare de se encontrar com Bernardo, mas os pombinhos contam com a ajuda de Ana Francisca (Mariana Ximenes) para os encontros às escondidas.

O pai da moça fica resistente a ideia do namoro até os capítulos finais de Chocolate com Pimenta, quando ficará falido. Sem nenhum tostão para sustentar a família, Terêncio mudará de ideia e dará a mão de sua filha em casamento para Bernardo, pois acredita que ele herdará parte da fábrica. Além disso, o rapaz é bastante protegido por Aninha, e ele acredita que isso possa lhe render bons frutos.

No último capítulo da novela, Cássia e Bernardo vão juntos a uma cachoeira em Ventura. "Cássia, logo logo vamos nos casar. Sabia que eu estou louco para ter um bebê com você?", diz o rapaz. "Só vai ter que esperar... só mais um pouquinho", responde a jovem. "Um só não, eu quero uma dúzia de bebês, Cássia. Te amo", continua.

A cena do casamento, porém, não é exibida na trama. Apenas fica claro que Cássia e Bernardo têm um final feliz juntos.

Por onde andam Luiza Curvo e Kayky Brito?

Luiza Curvo hoje está com 37 anos de idade e não trabalha mais como atriz. Atualmente, ela é artista plástica, além de trabalhar como cenógrafa, atuando na criação, projeto e coordenação de cenários de peças de teatro. A intérprete de Cássia costuma publicar cliques de seus trabalhos no Instagram.

Depois do sucesso de Chocolate com Pimenta, Luiza esteve em algumas novelas da Record como Luz do Sol (2007), Chamas da Vida (2008), Sansão e Dalila (2011) e Máscaras (2012). Ela também se formou em Cinema e Cenografia, Figurino e Direção Teatral e estudou Construção Dramática.

Já Kayky Brito está com 33 anos e segue trabalhando como ator, mas fora da Globo. Em 2021, ele esteve em Gênesis, da Record. Seu último folhetim na emissora carioca foi em 2019, quando esteve em Verão 90.

Além do icônico papel em Chocolate com Pimenta, Kayky também ficou marcado por interpretar Zeca em O Beijo do Vampiro (2002). Ele também esteve em Alma Gêmea (2005), Cobras & Lagartos (2006), Sete Pecados (2007) e Passione (2010). Depois de deixar a Globo, o ator passou um tempo morando nos Estados Unidos para estudar cinema.

Kayky é casado com a jornalista Tamara Dalcanale com quem tem um filho, Kael, nascido em dezembro de 2021. O ator é bastante ativo em sua página no Instagram e sempre posta cliques com a família e com o bebê - ele está morando em Curitiba com a esposa e a criança.

Quem também sempre aparece nas redes sociais ao lado do irmão é Stefany Brito, irmã de Kayky, que ficou famosa fazendo novelas da Globo assim como ele.

