Chocolate com Pimenta quando começa a reprise de 2022

Chocolate com Pimenta quando começa? Folhetim retorna às telinhas no final de setembro - Foto: Reprodução/João Miguel Júnior/Globo

Inaugurada por O Cravo e a Rosa em dezembro de 2021, a nova faixa de reprises das tardes da Globo ganhará uma nova atração. A partir do dia 29 é Chocolate com Pimenta quando começa e o público vai assistir durante alguns dias uma dobradinha do autor Walcyr Carrasco na faixa de horário.

A trama da substituta é estrelada por Mariana Ximenes e Murilo Benício e se passa na fictícia cidade de Ventura.

+Como estão os atores de Chocolate com Pimenta

Chocolate com Pimenta quando começa na TV Globo?

Dia 26 de setembro, segunda-feira, é Chocolate com Pimenta quando começa na TV Globo. O folhetim vai dividir sua primeira semana de exibição com O Cravo e a Rosa, que está em reta final. As novelas serão transmitidas em dobradinha, com Chocolate com Pimenta vindo na frente da história de Catarina e Petruchio. A partir do dia 3 de outubro o folhetim passa a ser exibido sozinho na faixa das 14h45, depois do Jornal Hoje.

Chocolate com Pimenta foi originalmente ao ar de setembro de 2003 a maio de 2004, na faixa das 18h. A produção contou com 209 capítulos no total e foi um sucesso de audiência. Depois, a novela foi reexibida duas vezes no Vale a Pena Ver de Novo e uma vez no canal Viva. Esta será a quarta reprise do folhetim de Carrasco.

Na trama, Mariana Ximenes é Ana Francisca e Murilo Benício é Danilo. Chocolate com Pimenta quando começa, a menina é uma caipira considerada um “patinho feio”. Ela é romântica e ingênua e chega na cidade de Ventura depois de perder o pai. Ela acaba chamando a atenção de Danilo, que é o rapaz mais bonito e cobiçado do colégio.

Os dois começam a namorar e a moça parece viver um sonho. Porém, tudo é estragado pela mimada e invejosa Olga (Priscila Fantin), que quer a todo custo se casar com Danilo. A dupla então acaba terminando e após o romance, Ana Francisca tem uma terrível notícia: está grávida.

Sozinha para lidar com a situação, ela recebe uma proposta de Ludovico (Ary Fontoura), o dono da fábrica de chocolates da cidade – que fez amizade com a moça quando ela começou a trabalhar lá como faxineira. O ricaço oferece se casar com ela para que a criança não nasça como bastarda.

Relembre a icônica abertura da novela:

Chocolate com Pimenta: relembre a abertura No Description

Onde a novela Chocolate com Pimenta foi gravada?

Chocolate com Pimenta ganhou gravações em várias regiões do Brasil e também fora do país. As cenas dos primeiros capítulos de Chocolate com Pimenta quando começa mostraram espaços que foram filmados na Argentina. A equipe e elenco da novela viajaram até o país para usar o Teatro Cólon, no centro de Buenos Aires, e o parque Rosedal, na cidade de Tigre, como cenários.

No Brasil, ocorreram gravações na Serra Gaúcha, com direito a cenas em pontos turísticos como Gramado, Canela e São Francisco de Paula. Foram visitados lugares como o Lago Negro, Parque das Sequoias e também Ponte do Passo do Inferno.

Também foram realizadas cenas em outros estados, como em Minas Gerais, em que a produção visitou São Lourenço. O Rio de Janeiro ganhou cenas filmadas na região serrana do estado e também nos estúdios Globo, que comportava a cidade cenográfica da novela.

Quem é o autor da novela?

Chocolate com Pimenta é de Walcyr Carrasco, um dos autores mais famosos da teledramaturgia brasileira. O escritor é paulistano e tem 70 anos de idade.

Walcyr começou a carreira escrevendo livros e peças, até que em 1989, estreou no SBT com a novela Cortina de Vidro. Os próximos trabalhos do autor foram na Manchete, em que lançou algumas minisséries e também o sucesso Xica da Silva (1996 – 1998).

Neste meio tempo, Carrasco já havia começado a trabalhar na Globo, mas ainda não tinha escrito nenhuma novela. Ele fez mais alguns trabalhos nas emissoras vizinhas, como Fascinação no SBT, até que lançou O Cravo e a Rosa – ao lado do autor Mario Teixeira – na Globo, novela que o consagrou.

Depois disso, o autor foi somando mais sucessos, como A Padroeira (2001 – 2002) Chocolate com Pimenta (2003), Alma Gêmea (2005) e outras obras que conquistaram o público. Carrasco também lançou Sete Pecados (2007 – 2008), Caras & Bocas (2009 – 2010), Morde & Assopra (2011), Gabriela (2012) e Amor à Vida (2013 – 2014).

Seus maiores sucessos nos últimos anos foram Êta Mundo Bom (2016), O Outro Lado do Paraíso (2017 – 2018) e Verdades Secretas (2015 – 2021). Em 2023, ele voltará a faixa das 21h com a novela Terra Vermelha.

+Relembre as brigas de Walcyr Carrasco com estrelas da Globo

Leia também

Quais os atores de Chocolate com Pimenta que já morreram; relembre