Como assistir a novela Vai na Fé ao vivo online e grátis?

Trama de Rosane Svartman está fazendo sucesso no horário das 19h

Vai na Fé é a nova novela das 19h que entrou ao ar há um pouco mais de um mês. Escrita por Rosane Svartman, a trama tem feito sucesso ao contar a história de Sol (Sheron Menezzes), uma vendedora de quentinhas evangélica que se torna dançarina do cantor pop Lui Lorenzo (José Loreto).

A trama vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, horário de Brasília, na Globo. O capítulo do dia também é reprisado às 01h30, logo após o Jornal da Globo.

Onde assistir Vai na Fé de graça?

Além da televisão, também é possível assistir a novela Vai na Fé pelo smartphone ou computador através do Globoplay. A plataforma libera o sinal ao vivo da emissora para não assinantes cadastrados - basta se registrar ou fazer login.

No entanto, quem perder a exibição no horário convencional ou a reprise da madrugada precisa ser assinante de um dos planos pagos do Globoplay para ter acesso aos episódios. Os valores mensais começam em R$ 24,90, enquanto o plano anual custa R$ 238,80 e pode ser pago em até 12 vezes de R$ 19,90.

Pela TV: sintonize na Globo nos horário indicados.

Pela internet: pelo Globoplay ao vivo no mesmo horário da exibição na TV.

1- Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou celular. Também é possível baixar o aplicativo disponível para iOS e Android.

2- Clique no canto superior direito para entrar na plataforma ou se registrar. Se você já tem uma conta Globo.com, insira o e-mail e a senha cadastrada ou faça login usando contas do Facebook, Google ou Apple.

3- Se você não tem uma conta Globo.com, precisa se registrar na plataforma. Clique em 'cadastre-se' e insira os dados solicitados pela plataforma, como nome completo, data de nascimento, gênero, cidade de residência, e-mail e crie uma senha. Também é necessário aceitar os termos de uso e política de privacidade.

4- Depois de concluir essa etapa, retorne para a página inicial e clique em 'Agora na TV'. A transmissão será iniciada em poucos segundos.

Se você for assinante de um plano pago, basta digitar 'Vai na Fé' no campo de busca para ter acesso a todos os episódios.

Quem é a protagonista de Vai na Fé?

Vai na Fé é protagonizada pela atriz Sheron Menezzes no papel de Sol. A personagem é uma vendedora de quentinhas evangélica que sustenta a mãe e as duas filhas após seu marido Carlão (Che Moraes) ficar desempregado na pandemia. Com cada vez mais dívidas, ela decide aceitar uma proposta feita pelo cantor pop em decadência Lui Lorenzo (José Loreto) para ser sua dançarina.

A essa altura da trama, Sol já ficou viúva após Carlão sofrer um grave acidente de carro. Ela também deixou de ser dançarina de Lui após alguns embates com o cantor, que não desiste de tentar ajudá-la.

A trama também está mostrando a descoberta de Jenifer (Bella Campos), filha primogênita de Sol, sobre a verdadeira identidade de seu pai. A estudante não é filha de Carlão e agora tenta descobrir quem é seu genitor. A suspeita em breve irá recair sobre Ben (Samuel de Assis), ex-namorado da protagonista e atual marido de Lumiar (Carolina Dieckmann).

Lumiar é professora na universidade onde Jenifer ganhou uma bolsa de estudos. A loira dá aula e se torna amiga da jovem, sem saber que ela é filha de Sol, seu grande desafeto da juventude. A advogada é uma mulher bem-sucedida que mantém uma relação conturbada com os pais, um casal de neo-hippies. Nos próximos capítulos, ela se juntará a protagonista para manter a estudante de direito e Ben afastados.