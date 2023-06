Como é o penúltimo capítulo de Chocolate com Pimenta

Veja tudo o que acontece no penúltimo capítulo da novela Chocolate com Pimenta - Foto: Reprodução/Globo

O desfecho da novela de Walcyr Carrasco se aproxima na reprise da TV Globo e nada melhor do que relembrar o que acontece no penúltimo capítulo de Chocolate com Pimenta. Neste ponto da trama, Aninha decide fugir depois de se separar de Danilo, por medo de perder o filho. O rapaz descobre a verdade, mas não alcança a amada a tempo.

O penúltimo capítulo da novela Chocolate com Pimenta na reprise será exibido no dia 29 de junho e o folhetim será encerrado no dia seguinte, 30 de junho. A partir da segunda-feira, 3 de julho, a faixa fica apenas com a novela Mulheres de Areia.

Sebastian vai casar com Sophia em Chocolate com Pimenta

No penúltimo capítulo da exibição original de Chocolate com Pimenta, Sebastian (Tarcísio Filho) foi até o tio Klaus ( Cláudio Corrêa e Castro) para contar sobre seu casamento com a advogada Sophia (Patrícia França). O vigarista deixa claro que agora usará "algemas" porque concordou andar na linha dali para frente.

Firme e sem papas na língua, Sophia diz que o casal não vai morar na casa do Conde, por ele ser uma má influencia para o sobrinho, e que já proibiu o futuro marido de muitas coisas, como a jogatina. Sebastian gosta de receber ordens da noiva, que não tem problemas em dizer o que ele tem fazer o tempo todo.

Relembre - Zezé di Camargo e Luciano mudam vida de Dália em Chocolate com Pimenta

Conde fica noivo de Matilde no penúltimo capítulo de Chocolate com Pimenta

Depois que Matilde (Hilda Rebello) decide ir embora da casa do conde Klaus para morar com um sobrinho, o conde pede a a criada em casamento no penúltimo capítulo de Chocolate com Pimenta. Matilde não aceita pouco e exige que para aceitar seu pedido ela seja tratada bem, não seja mais a empregada da casa e que ganhe muitas joias. Klaus não gosta da ideia, mas compra um anel de noivado para ela enquanto reclama: "coloca esse anel no dedo antes que eu me arrependa".

Matilde não se dá por satisfeita e exige ainda mais joias. Após reclamar que será arruinado pela mulher, o conde admite: "no fundo acho que seremos felizes".

Veja - Qual o final de Márcia em Chocolate com Pimenta?

Aninha decide fugir no penúltimo capítulo de Chocolate com Pimenta

Depois de ser informada por Guilherme (Rodrigo Faro) que Danilo (Murilo Benício) vai tentar tomar a guarda de Tonico (Guilherme Vieira), Aninha decide fugir de Ventura enquanto ainda tem tempo. Ela vai até o escritório do advogado no penúltimo capítulo de Chocolate com Pimenta para informar sua decisão e deixar também alguns documentos importantes da fábrica.

Além de agradecer por toda a ajuda de Guilherme, Aninha se despede de outros amigos da cidade, como Celina (Samara Felippo), Margo (Rosamaria Murtinho), entre outros. Em seguida, ela parte com Tonico para o sítio da família, escondendo de Danilo que eles não vão mais voltar.

Danilo propõe casamento com Olga, mas descobre índole da víbora

Após se separar de Aninha devido a uma crise de ciúmes por causa do quadro em que Aninha aparece nua, Danilo vai atrás de Olga. Ele pede que a megera viaje com ele e sugere que depois a dupla se case no estrangeiro. A vilã rapidamente aceita a proposta, afinal seu plano de trocar o retrato de Aninha feito por Miguel por um quadro da moça nua era exatamente para separar o casal e ela não perde tempo em tentar agarrar Danilo.

No entanto, o compromisso da dupla não dura muito tempo, pois neste mesmo capítulo de Chocolate com Pimenta, Danilo descobre toda a verdade. Tudo começa com Bernardo (Kayky Brito) informando Guilherme sobre informações que Cassia (Luíza Curvo) lhe deu que mostram que o plano dos quadros foi armado por Olga. Eles correm até Peixoto e contam que Olga irá embora com Danilo e a única forma de impedir é contando a verdade sobre o plano da megera.

Com medo de perder Olga, Peixoto revela a verdade para Danilo e consegue provar suas revelações ao fazer com que o palhaço do circo confesse ter pintado o quadro em que a mocinha aparece nua. Revoltado, Danilo vai até Olga e briga feio com a vilã, terminando tudo.

Veja também - Após terminar por quadro, quando Aninha e Danilo voltam?

Peixoto vira delegado

Além de garantir que Olga não vá embora com Danilo, Peixoto tem mais uma vitória no penúltimo capítulo de Chocolate com Pimenta. O soldado vira delegado da cidade de Ventura depois que Terêncio (Ernani Moraes) é retirado do cargo por conta de uma investigação sobre sua conduta. Não são encontradas provas de seus delitos, mas fica clara a falta de ética do pai de Olga. Por isso, ele não é preso, mas não tem mais permissão para atuar na polícia. Assim, Peixoto fica com o cobiçado cargo.

Danilo vai atrás de Aninha, mas é tarde demais

Depois que descobre a verdade sobre Olga e a troca de quadros no penúltimo capítulo de Chocolate com Pimenta, Danilo vai atrás de Aninha para se desculpar com a esposa e pedir para retomar o relacionamento. Ele chega no sítio da família da moça, mas é tarde demais, pois Aninha já se despediu da família e subiu com o filho no balão de Miguel para fugir da cidade.

O penúltimo capítulo de Chocolate com Pimenta então termina com Danilo desesperado ao ver o balão de Miguel já longe e começa a gritar o nome da amada.

*É importante lembrar que a exibição do penúltimo capítulo na reprise do Edição Especial será reduzido, devido a dobradinha da novela com a substituta Mulheres de Areia. Por isso, nem todos esses acontecimentos que estiveram na transmissão original de 2004 vão aparecer.

Leia também - Mulheres de Areia elenco: relembre quem é quem na novela de 1993