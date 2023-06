Olga consegue separar Danilo e Aninha no final da novela?

Em um último golpe na novela Chocolate com Pimenta, Olga tenta acabar com o casamento de Danilo e Aninha - Foto: Reprodução/Globo

Mesmo com o casamento na igreja entre Danilo e Aninha, Olga não desiste de conseguir fisgar o rapaz. Nos capítulos finais de Chocolate com Pimenta, a vilã arma um último plano que promete acabar com o relacionamento dos mocinhos para sempre. Dessa vez a megera consegue separar o casal? Veja o que vai marcar o final da reprise do Edição Especial.

Olga separa Danilo e Aninha em Chocolate com Pimenta?

Nos últimos capítulos de Chocolate com Pimenta, Olga conta com a ajuda de Barbara (Lilia Cabral) para um plano que promete ser infalível. Para causar intriga entre Danilo e Ana Francisca, a dupla consegue com que o palhaço do circo (Jorge Fernando) pinte um quadro em que Aninha aparece nua. Assim, elas trocam a pintura pelo retrato que Miguel (Caco Ciocler) fez da amiga.

Quando Danilo vê o quadro falso, fica possesso de ciúmes e briga feio com a esposa por ter posado nua para outro homem. Aninha nega tudo, mas é claro que ele não acredita nela e por isso decide ir embora de casa. O plano de Olga sai como planejado e ao deixar Ana Francisca, Danilo corre atrás da megera.

Além de solicitar que Olga viaje com ele, Danilo pede que a moça se case com ele no estrangeiro. Os pais da jovem não gostam da ideia, mas ela aceita de imediato e comemora sua conquista. Porém, o gostinho de vitória não dura muito para a personagem de Priscila Fantin, já que ela é desmascarada pouco depois.

Ao descobrir que Danilo e Olga vão embora juntos, o soldado Peixoto (Angelo Paes Leme) - que se torna delegado após Terêncio (Ernani Moraes ) ser investigado por falta de ética - conta para Danilo sobre a troca de quadros e prova suas acusações ao levar o sobrinho de Barbara para conversar com o palhaço do circo, que confirma a história.

Danilo fica revoltado e briga feio com Olga, novamente terminando tudo com a moça: "eu errei, fui cego (...) agora eu sei que você é uma falsa, uma mentirosa. Adeus".

Ao deixar a vilã mordida de raiva para trás, ele corre atrás de seu único e verdadeiro amor, Ana Francisca. Porém, devido a ameaças de Danilo, que disse que tomaria a guarda Tonico (Guilherme Vieira), a loira já estava de partida com o balão de Miguel e o filho.

Danilo tenta impedir que Aninha vá embora de Ventura, mas falha. No entanto, a sorte está do lado do casal e o vento acaba levando a mocinha de volta para a cidade. Quando o balão volta ao chão, Danilo corre atrás da amada para se explicar e pedir perdão por tudo. Mesmo chateada por conta da falta de confiança do marido, Aninha o perdoa.

Olga não volta a incomodar o casal, que ganha um final feliz depois que a loirinha descobre uma nova gravidez e dá a luz a uma menininha que é batizada com o nome de Carmen.

E o que acontece com Olga?

Após terminar sem o amor de Danilo, Olga fica sem nada e precisa trabalhar como manicure no salão para sobreviver. Sem alternativas, ela acaba aceitando se casar com Peixoto, a quem ela sempre desprezou e mesmo assim a amou durante anos.

O casamento deles acontece só no último capítulo da trama, onde Olga se comporta de forma grosseira e mimada, se negando até mesmo a dar um beijo no noivo para selar a união. No entanto, tudo se transforma na lua de mel. Peixoto muda de atitude e não permite mais ser humilhado pela megera.

Após tomar as rédeas da situação e do casamento, Peixoto joga a noiva na cama e a beija apaixonadamente. Como em um passe de mágica, Olga muda totalmente de atitude e implora por mais beijos do rapaz, que aproveita a oportunidade e ganha uma feliz noite de núpcias.

Que dia acaba Chocolate com Pimenta no Edição Especial

O último capítulo da reprise de Chocolate com Pimenta no Edição Especial vai ao ar no dia 30 de junho, sexta-feira. As reexibições das tardes da Globo não ganham reprise de suas cenas finais no dia seguinte. Por isso, se perder o capítulo vai ter que conferi-lo no catálogo da Globoplay, que só libera o conteúdo para seus assinantes.

Em sua última semana no ar, Chocolate com Pimenta dividirá a faixa de horário com Mulheres de Areia, sua substituta. O folhetim de 1993 estrelado por Gloria Pires assumirá sozinho o Edição Especial a partir do dia 3 de julho. Esta será a quarta exibição da obra de Ivani Ribeiro na TV Globo, além da transmissão original, ela foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo em 1996 e depois entre 2011 e 2012.

