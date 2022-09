Estelinha Chocolate com Pimenta hoje: como está Marcela Barrozo

A atriz Marcela Barrozo tem 20 anos de carreira e nunca se afastou das telinhas por definitivo. Porém, ela era mais presente no mundo das novelas quando era criança e adolescente. A Estelinha Chocolate com Pimenta hoje, já na fase adulta, passou a aparecer cada menos na televisão, mas continua atuando. Mesmo assim, ela resolveu ter um plano B para sua carreira e atualmente cursa uma profissão bem longe da vida de artista.

Como está a Estelinha Chocolate com Pimenta hoje?

De volta com a reprise Chocolate com Pimenta, Marcela Barrozo conquista novamente o público com a personagem Estelinha, que viveu aos 11 anos de idade na novela de Walcyr Carrasco. Hoje, a famosa tem 30 anos de idade, é casada e continua na profissão de atriz.

Em 2021, ela esteve na novela Gênesis, da Record TV, como a personagem Uriala. Este foi o último folhetim de Marcela até agora. A atriz teve um longo contrato fixo com a emissora de Edir Macedo e nos últimos anos apareceu em outros trabalhos no canal, como as produções bíblicas Os Dez Mandamentos (2015) e José do Egito (2013) e as novelas Pecado Mortal (2013), Vidas em Jogo (2011) e Bela, a Feia (2009).

Antes destes projetos, Marcela trabalhava na Rede Globo. Sua última novela por lá foi Duas Caras, escrita por Aguinaldo Silva e exibida entre 2007 e 2008. Foi no canal da família Marinho que Marcela ficou famosa. Ela atuou nas séries Os Amadores (2006 – 2007) e JK (2006), além de fazer sucesso em Malhação (2006), Senhora do Destino (2004 – 2005) e é claro, Chocolate com Pimenta (2003 – 2004). A famosa é lembrada ainda hoje como Estelinha Chocolate com Pimenta hoje.

Estelinha/Estelinha era filha de Bárbara (Lilia Cabral) e do prefeito Vivaldo (Fulvio Stefanini). Prima de Danilo (Murilo Benício), ela era mimada e vivia brigando e torcendo o nariz para as outras crianças, mas por fim, acabava amiga delas.

Apesar de ainda ser atriz e trabalhar na televisão – não com tanta frequência quanto antes – Marcela também se dedica a outra profissão: ela estuda odontologia. Em entrevista em setembro para o Na Telinha, a artista contou que está no segundo período da faculdade e tem gostado muito da área.

Ela disse que a profissão é um plano B para sua carreira, já que hoje não recebe tantas propostas quanto antigamente. Marcela também revelou que já fez um curso de culinária. Porém, os estudos não foram para seguir carreira e serviu apenas para alimentar o hobby de cozinhar para a família e os amigos em casa.

Atriz descobriu doença na infância

A Estelinha Chocolate com Pimenta hoje lida também com o hipotireoidismo, doença crônica que descobriu quando ainda era criança. Em setembro, a famosa também conversou a jornalista Patrícia Kogut do O Globo, e falou que tinha 9 anos de idade quando foi diagnosticada.

Por causa disso, ela precisa tomar cuidado para se alimentar bem e manter uma rotina de exercícios. Porém, ela frisa que não precisa fazer esforços demais, pois se cuida para manter a saúde e não ficar presa a padrões estéticos. Mesmo que tenha mudado bastante nos últimos anos e ganhado um novo corpo, sua preocupação é a saúde.

A famosa contou que na época da escola, chegou a sofrer bullying por causa da aparência e era chamada de “gordinha”. A atriz disse que precisou ganhar cerca de 7 quilos para viver a personagem Bianca em Senhora do Destino e que isso lhe causou alguns momentos desconfortáveis na escola, mas que não chegou a ficar traumatizada com o ocorrido.

Com quem Marcela Barrozo é casada?

Marcela Barrozo se casou com o advogado Luiz Fernando Pinto em junho de 2022. O casal está junto desde 2019 e já morava junto antes de selarem a união com a cerimônia.

Após o casório, a lua de mel do casal foi na Europa e a famosa compartilhou fotos no Instagram em vários pontos turísticos de países como França, Grécia e Itália.

Marcela ainda não engravidou, mas já tem experiências com crianças para caso queira filhos no futuro. Ela é madrasta do pequeno Nicolas, de 11 anos de idade, e é tia de Bento, de apenas 1 ano de idade – Filho da dermatologista Paula Barrozo, irmã da atriz.

