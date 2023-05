Como será o final de Travessia? Veja os desfechos

O final de Travessia será exibido nesta sexta-feira, 5, trazendo o desfecho dos dramas de Chiara (Jade Picon), a resolução do caso do DNA de Brisa (Lucy Alves) e a prisão do pedófilo que chantageou Karina (Danielle Olimpia). O último capítulo da trama de Gloria Perez começa às 21h20, horário de Brasília.

Chiara encontra Débora no final de Travessia

Chiara finalmente vai descobrir que é filha de Moretti (Rodrigo Lombardi) e Débora (Grazi Massafera) no final de Travessia. A mocinha se encontrará com a mãe morta através da inteligência artificial, conforme adiantado pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Depois de dar à luz ao filho, ela receberá a visita de Cidália (Cássia Kis) que decidirá contar a verdade para a jovem. A personagem contará com a ajuda de Talita (Dandara Mariana) para recriar a ex-noiva de Guerra (Humberto Martins) em um ambiente on-line, para onde levará Chiara através de um óculos de realidade virtual.

A cena foi inspirada no filme A Origem (2010), protagonizado por Leonardo Di Caprio.

Mistério sobre DNA de Brisa é revelado

Se lembra que o DNA sobre Brisa (Lucy Alves) ser mãe de Tonho (Vicente Alvite) deu negativo? Pois bem, o motivo será explicado neste último capítulo.

Depois do nascimento da segunda filha da protagonista, será constatado que Brisa é portadora de quimerismo, uma doença rara que faz com que uma pessoa tenha duas sequências de DNA diferentes no corpo.

A mocinha também tem um final feliz ao lado de Oto (Rômulo Estrela), com quem se casa.

Pedófilo que chantageou Karina é preso no final de Travessia

O pedófilo interpretado pelo ator Cláudio Tovar em Travessia será preso e morto no último capítulo. O criminoso atrairá Tonho para um shopping, fingindo ser uma personagem de uma novela que o garoto adora.

O filho de Brisa se perderá de Núbia (Drica Moraes) no local, o que deixará a comerciante preocupada. A avó de Tonho pedirá a ajuda de Helô, que ao saber que a tal pessoa que Tonho havia conversado era Bruna Schuller, planejará uma ação para prender o criminoso.

"Está armado. Cuidado. Não podemos causar pânico aqui", dirá Helô. No entanto, a delegada se surpreenderá ao ver que Stenio (Alexandre Nero) também está no local e foi feito de refém pelo pedófilo, que ameaça o advogado para que não seja pego pela delegada.

"Ninguém vai te fazer nada. Solta ele, solta essa arma, levanta as mãos e vem. Confia em mim, ninguém vai te agredir. Pensa, você não tem saída. Só vai escolher entre piorar ou melhorar tua situação. Vem!", dirá Helô para o criminoso.

O pedófilo, porém, será desarmado pela policial e levado preso. Na cadeia, ele será morto por outros presos.

Ari descobre ter filho com Chiara

Ari (Chay Suede) vai descobrir que Chiara engravidou de um filho dele. Ainda de acordo com Kogut, o arquiteto descobrirá que a ex-namorada está em uma maternidade para acompanhar uma amiga grávida e fica desconfiado.

Ao chegar no hospital, o rapaz vê Guerra (Humberto Martins) segurando um bebê recém-nascido no colo e questiona o empresário, que diz que a criança é seu filho. O ex de Chiara, porém, não acredita.

Ari entra no local e vê Chiara internada - a mocinha negará que o filho é do arquiteto, mas ele não acreditará. A influenciadora digital vai ceder ao pedido do rapaz, que se emocionará ao pegar a criança no colo.

Helô e Stenio ficam juntos

O final de Travessia também mostrará o final de Helô e Stenio. No último capítulo, a delegada vai decidir se vai se casar novamente com o advogado, depois de tantas idas e vindas. O público pode esperar mais um final feliz para os queridinhos da novela.

