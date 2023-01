Que horas começa Vai na Fé hoje: horário da nova novela das 7

O público vai assistir a partir de hoje, 16 de janeiro de 2023, a nova novela das 7 da Rede Globo. Com história gospel e tramas similares ao cotidiano de muitos brasileiros, Vai na Fé estreia nas telinhas nesta segunda-feira. Agora, veja qual é o horário da novela Vai na Fé e como ver pela internet.

VEJA: Quem é quem no elenco de Vai na Fé

Horário da novela Vai na Fé

O horário da novela Vai na Fé na Globo nesta segunda é às 19h40, logo após o jornal local. O capítulo deve acabar às xx horas, ou seja, uma hora e meia de duração, e em seguida deve começar o Jornal Nacional.

A programação da emissora pode sofrer alteração, por isso, as novelas da Globo não começam exatamente no mesmo horário. Para não ficar por fora e perder os primeiros capítulos da novela, o que é crucial para entender a história e personagens, confira também o horário de Pantanal em cada dia desta semana de estreia.

Horário da novela Vai na Fé na primeira semana

Segunda-feira - 19h40

Terça-feira -19h40

Quarta-feira - 19h40

Quinta-feira - 19h40

Sexta-feira - 19h40

Como assistir a novela das 7 online

Para assistir a novela Pantanal online, ao vivo e de graça, é necessário ter um cadastro na Globoplay. O site permite que os usuários assistam a programação ao vivo da emissora sem pagar nada por isso, no entanto, a liberação é apenas para quem já tem cadastro. O processo para criar sua conta é simples, você informará alguns dados e pouco depois receberá uma confirmação por e-mail.

O passo a passo é o seguinte: acesse a Globoplay (https://globoplay.globo.com/), clique em “entrar” na lateral superior direita do site, em seguida vá em “cadastre-se”. Agora escreva seu nome completo, e-mail, gênero, data de nascimento, cidade, estado e país em que mora. Crie uma senha, selecione as caixinhas “sou humano” da verificação de robôs e “li e concordo com os termos de uso” e por último aperte o botão “cadastrar”.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades das novelas as últimas notícias do Brasil e do Mundo sobre entretenimento, futebol, TV e economia.