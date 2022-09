Eva Todor morreu e deixou herança para funcionários

Eva Todor morreu em dezembro de 2017, depois de décadas e décadas trabalhando como atriz. A famosa não tinha filhos ou marido para deixar seus bens, por isso, fez um testamento que beneficiou os funcionários que estavam a seu lado no dia a dia. Eva se foi aos 98 anos, vítima de uma pneumonia, e deixou um legada na televisão.

+Atores da novela Cravo e a Rosa que já morreram e deixaram saudade

Com quem ficou a herança da atriz quando Eva Todor morreu?

Quando Eva Todor morreu, aos 98 anos, ela era viúva e não tinha filhos. Por isso, a atriz deixou seu patrimônio para sete pessoas que trabalhavam para ela. A informação foi revelada pela A Hora da Venenosa, da Record, em julho de 2020, quando o quadro comandado por Fabíola Reipert no programa Balanço Geral teve acesso ao testamento da famosa.

Foi divulgado que o dinheiro de Eva foi dividido entre duas empregadas, seu motorista, uma médica, um artesão, uma dona de casa e um relações públicas. Na época em que Eva Todor morreu, ela tinha em seu nome um apartamento (no bairro do Flamengo – RJ), uma casa (no município de Miguel Pereira – RJ), um carro e dinheiro aplicado.

Ainda segundo as informações adquiridas pela Record, ela exigiu em seu testamento que todos os seus imóveis fosse vendidos e que as porcentagens de cada beneficiado do testamento fosse diferente. Não foi divulgado o valor que cada um dos funcionários recebeu. A casa que ela tinha na cidade de Miguel Pereira foi a última venda entre seus bens, o que ocorreu em julho de 2020.

Confira o trecho do programa em que a jornalista Fabíola Reipert revela as informações do testamento da atriz:

Carreira Eva Todor

Eva Todor nasceu em Budapeste, capital da Hungria, em 1919. Ela era filha de uma designer de moda com um comerciante de tecidos e se mudou para o Brasil quando estava com 5 anos de idade, mais tarde, sendo naturalizada brasileira.

A carreira artística de Eva começou cedo, ainda na infância. Ela começou aulas de balé enquanto ainda vivia na Hungria e continuou estudando ao desembarcar no Brasil. Aos 9 anos, ela já se apresentava em um espetáculo de dança.

Anos depois, ela ingressou no teatro como atriz. Ela ficou anos trabalhando nos palcos, até que em 1960, recebeu convite para seu primeiro filme, Os Dois Ladrões. Em seguida, ela trabalhou na série As Aventuras de Eva (1961 – 1962) e em 1970, atuou em sua primeira novela: E Nós Aonde Vamos?, da extinta TV Tupi.

Anos depois, em 1977, ela estreou na TV Globo com a novela Locomotivas. Obra de Cassiano Gabus Mendes, essa foi a primeira novela colorida da faixa das 19h. Ela interpretou a marcante personagem Kiki Blanche, ex-vedete do teatro de revista.

Depois de mais projetos na emissora, ela atuou em sucessos como Top Model (1989), De Corpo e Alma (1992), Malhação (1995), entre outros. Em 2000, ela interpretou a interesseira Josefa em O Cravo e a Rosa, novela que voltou para as telinhas da Globo abrindo uma nova faixa de reprises no período da tarde da emissora.

Ela também atuou em Brava Gente (2001), Sob Nova Direção (2004), A Diarista (2004), América (2005), Meu nome Não é Johnny (2008), Caminhos das Índias (2009), Ti Ti Ti (2010) e as Brasileiras (2012). Salve Jorge (2012 – 2013) foi sua última novela. Ela morreu alguns anos depois, em 2017, quando teve pneumonia.

Leia também

Final de Josefa em O Cravo e a Rosa tem casamento falido e bajulação; relembre