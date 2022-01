Filho da Condessa de Barral vai criar inferno na vida da mãe

O filho da Condessa de Barral está de volta à trama da novela das 18h e promete não dar folga para a mãe, personagem de Mariana Ximenes. Dominique (Guilherme Cabral) vai atormentar Luísa, que sofrerá com as constantes brigas com o filho.

O que o filho da Condessa de Barral vai fazer na novela Nos Tempos do Imperador?

Após descobrir o caso de Luísa com Dom Pedro II, Dominique vai infernizar a vida da mãe. O garoto humilhará a Condessa e a criticará por ser amante do imperador brasileiro. Luísa tentará se explicar, a mulher dirá que deixou Dominique ir com o pai para a Europa porque acreditava que esta era a melhor decisão para a educação do menino e que seu romance com Dom Pedro não é um mero caso, mas amor de verdade.

Porém, o rapaz não vai querer saber das justificativas da Condessa e rebaterá o pedido dela sobre eles tentarem reconstruir a relação de mãe e filho. “A partir de agora, por que? O imperador não te quer mais?”, vai disparar Dominique.

Além disso, o filho da Condessa de Barral vai se aproximar da imperatriz Teresa Cristina (Letícia Sabatella), o que deixará Luísa enciumada. A esposa de Dom Pedro II chegará a passar mal na novela e será amparada pelo personagem de Guilherme Cabral.

Nos próximos capítulos, Dominique também provocará Luísa e a dupla vai acabar em um alto e baixo de brigas. O imperador e a Condessa ficarão com medo do garoto tornar o romance deles público.

Por que filho da Confessa de Barral tem ódio da mãe?

Na trama da novela, Dominique tem mágoas contra a mãe, pois foi criado longe dela e se sente abandonado pela nobre. O garoto passou a morar na Europa com o pai quando ainda era pequeno, enquanto Luísa resolveu permanecer no Brasil, atuando como preceptora das princesas Isabel e Leopoldina.

Tonico tentará usar Dominique

Outra coisa que deve movimentar Nos Tempos do Imperador é a interação entre o filho da Condessa de Barral e Tonico. O vilão vivido por Alexandre Nero irá conhecer o garoto e tentará manipulá-lo.

Depois de Tonico dizer para Dominique que não pode ser amigo do rapaz porque Luísa não gosta dele, o garoto ficará inclinado a se tornar próximo do deputado, para provocar a mãe. Assim, Luísa vai desconfiar que Dominique entregou cartas pessoais suas nas mãos de Tonico, porém, a emissora ainda não revelou se isso de fato irá acontecer ou se tudo não passará apenas de uma teoria da nobre.

*Matéria baseada nos resumos cedidos pela TV Globo de 17 a 29 de janeiro, que podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Quando acaba Nos Tempos do Imperador?

A novela Nos Tempos do Imperador vai ser finalizada no dia 4 de fevereiro de 2022, neste dia será exibido o último capítulo da trama de Thereza Falcão e Alessandro Marson. No sábado (5), o final da novela das 18h será reprisado.

A partir do dia 7 de fevereiro de 2022, segunda-feira, a faixa das 18h será ocupado por Além da Ilusão. Escrita por Alessandra Poggi, o folhetim é estrelado por Larissa Manoela e Rafa Vitti.

Assista os primeiros momentos de Além da Ilusão: