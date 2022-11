Novela Chocolate com Pimenta sairá do ar esse mês; entenda

A novela Chocolate com Pimenta mal entrou na grade da Rede Globo e já sairá do ar, mas será por pouco tempo. A reprise do folhetim será afetada pela transmissão dos jogos da Copa do Mundo do Qatar, que começam no próximo domingo, 20, e causará alterações na programação da emissora.

Novela Chocolate com Pimenta vai sair do ar?

A novela Chocolate com Pimenta deixará de ser exibida temporariamente a partir de 21 de novembro, segunda-feira. Entre 20 de novembro e 18 de dezembro, data da final da Copa do Mundo, a transmissão da Globo sofrerá alterações em sua grade.

Na parte da manhã, o Mais Você sai do ar para dar espaço aos jogos que ocorrem às 09h40, horário de Brasília. O SPTV será exibido às 12h, como de costume, mas terminará às 12h40 para a transmissão do segundo jogo do dia.

O Jornal Hoje começará às 15h. Sendo assim, a novela Chocolate com Pimenta, que é exibida na faixa das 14h45, perde espaço na programação.

O terceiro e último jogo do dia tem início às 15h40, sendo encerrado às 18h - a Sessão da Tarde também deixa de ser exibida durante esse período. As novelas da Globo só começarão a ir ao ar na hora em que a partida terminar. Com isso, o Rei do Gado no Vale a Pena Ver De Novo passará a ser exibida até às 18h25.

A programação da noite segue normalmente como o público já conhece, com Mar do Sertão às 18h25, Cara e Coragem às 19h40 e Travessia às 21h20.

Vale lembrar que a alteração na programação acontece apenas enquanto os jogos estiverem sendo exibidos pela Globo. Chocolate com Pimenta e a Sessão da Tarde não vão sair definitivamente da programação.

Novo horário das novelas da Globo a partir de 20 de novembro:

Novela Chocolate com Pimenta: sem exibição

O Rei do Gado - Vale a Pena Ver de Novo: 18h, horário de Brasília (mudança de horário)

Mar do Sertão: 18h25, horário de Brasília

Cara e Coragem: 19h40, horário de Brasília

Travessia: 21h20, horário de Brasília

Quais jogos da Copa vão passar na Globo?

Todos os jogos da Copa do Mundo vão ao ar na Globo. De acordo com a programação divulgada pela emissora, serão três partidas disputadas ao longo do dia na primeira fase de grupos.

Além do canal aberto da Globo, o campeonato mundial de futebol também será transmitido pelo SportTV, canal por assinatura, e pelo Globoplay, plataforma de streaming que pode ser acessada em computadores e smartphones.

Outra maneira de assistir aos jogos será através do novo canal do streamer Casimiro no YouTube, que será criado para a transmissão de 22 partidas com o nome de CazéTV. Também serão feita alguma lives e serão publicados cortes do influenciador reagindo aos melhores momentos do torneio.

Até quando Chocolate com Pimenta será exibida?

A novela Chocolate com Pimenta volta ao ar após o fim da transmissão dos jogos e segue na programação da Globo até 2023. Em sua exibição original, a trama de Walcyr Carrasco teve 209 capítulos e ficou no ar por oito meses. Se a emissora não fizer cortes, o folhetim deve permanecer na programação até junho.

A substituta de Chocolate com Pimenta ainda não foi confirmada pela emissora. No entanto, os espectadores podem esperar uma trama das seis, que são a prioridade para essa faixa de horário, ou alguma novela das sete para ganhar uma nova edição especial.

A criação de uma nova faixa para exibição de novelas foi criada no ano passado, começando com O Cravo e a Rosa (20001). A reprise foi bem recebida pelo público e elevou os números de audiência do horário.