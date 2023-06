Grace Gianoukas entra em Terra Paixão como mãe de Luigi

A atriz Grace Gianoukas, de 59 anos de idade, em breve dará às caras na novela Terra e Paixão para uma participação especial na trama de Walcyr Carrasco. A artista interpreta a falsa mãe de Luigi, uma atriz que será contratada pelo vigarista italiano (Rainer Cadete) para fingir ser sua "mamma" durante a cerimônia de casamento com Petra (Débora Ozório).

Quem é a mãe de Luigi em Terra e Paixão?

Usando o nome falso de Roma, a personagem da atriz Grace Gianoukas não será a verdadeira mãe de Luigi. O italiano vai contratar a mulher para se passar pela matriarca de sua família por conta da insistência de Irene (Gloria Pires), que vai pressionar o genro para que alguém de sua família apareça na cerimônia que vai selar a união do casal vivido por Rainer Cadete e Debora Ozório na novela.

Luigi encontrará a atriz com a ajuda de Anely (Tatá Werneck), que tentará ficar perto da farsante o tempo todo para que ela não estrague o plano. A personagem de Grace Gianoukas será uma artista que já esteve em várias produções, se apresentou em grandes cidade e teatros, mas que agora mora em uma cidade pequena vizinha de Nova Primavera e sobrevive fazendo teatro infantil.

Como vai se passar por italiana, Roma terá que fingir que não entende nada de português e que fala a língua estrangeira. A situação promete render muitos momentos cômicos e também incômodos, já que ela não fala nada em italiano além de do famosos obrigado: "Grazie Mille".

Pelo que adiantam os resumos de Terra e Paixão, Caio (Cauã Reymond) será o único desconfiado da situação e achará a mãe de Luigi bastante falsa, o que confidenciará para Daniel (Johnny Massaro). Porém, a farsante não será desmascarada durante a cerimônia de casamento de Luigi e Petra. Por enquanto, a personagem de Grace Gianoukas só aparecerá nestas poucas cenas e não tem previsão de voltar ao folhetim.

Com uma longa carreira, a atriz Grace Gianoukas é bastante dedicada ao teatro e esteve em vários espetáculos nos últimos tempos. Atualmente, ela está em turnê pelo Brasil com a peça Nasci para ser Dercy, em homenagem a Dercy Gonçalves, que estreou no começo de 2023. Além disso, ela trabalhou este ano também na peça O Que Faremos Com Walter e no ano passado esteve em Grace em Revista, espetáculo que marca seus 40 anos de carreira.

Grace também trabalhou em filmes e séries nos últimos anos. Já quando o assunto é novela, a famosa está longe das telinhas desde 2021, quando encerrou sua participação em Salve-se Quem Puder. Antes disso, ela apareceu também em Orgulho e Paixão (2018) e Haja Coração (2016).

Que dia é o casamento de Luigi e Petra em Terra e Paixão?

De acordo com os resumos da emissora, o casamento de Luigi e Petra está previsto para ir ao ar a partir do capítulo do dia 28 de junho, a próxima quarta-feira. Devido aos capítulos de quarta serem menores por conta da exibição do futebol, algumas cenas da aguardada cerimônia podem acabar ficando para o capítulo seguinte.

A mãe de Luigi chegará para assistir a união de Petra e Luigi e tranquilizar Irene, mas interagirá o mínimo possível com todos, já que fingirá não entender português. Depois, ela não aparecerá mais na trama.

O casamento quase será estragado por Berenice (Thati Lopes), que planejará acabar com tudo para se vingar do italiano, que roubou uma de suas joias. No entanto, ela será dedurada por Kelvin (Diego Martins) e por isso acabará em um plano de Luigi, que fará com Ramiro (Amaury Lorenzo) suma com ela. Assim, a sobrinha-neta de Cândida (Susana Vieira) será colocada em uma caixa e vai parar no Rio de Janeiro, bem longe da festa da família La Selva.

A maior surpresa para o casal e o público não virá nas cenas do casamento, mas depois dele, na noite de núpcias. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, neste momento será revelado o grande segredo de Petra e motivo de seu casamento anterior ter sido anulado: a moça viciada em remédios tem pavor de sexo.

