Há mais de 1 ano fora do ar, Bom dia e Cia retorna ao SBT em julho

Eliminado da grade do SBT em abril de 2022, o Bom Dia e Cia volta ao canal de Silvio Santos no mês de julho para entreter a criançada durante as férias escolares. O programa matinal não terá o mesmo formato de antes, pois será sem gincanas, além de ter tempo contado nas telinhas, pois em breve sai de novo do ar. Confira como será essa exibição especial de férias!

Quando volta o Bom dia e Cia no SBT em 2023?

O Bom dia e Cia volta no dia 3 de julho de 2023, próxima segunda-feira, a partir das 09h30. A transmissão será até o final da manhã, cedendo espaço na programação do SBT para a reprise de Chiquititas a partir das 13h00.

A exibição do Bom dia e Cia será apenas durante o mês de julho, sendo assim o programa matinal será finalizado quando as férias escolares acabarem, saindo do ar no dia 31 de julho, também uma segunda-feira. Durante este período, o programa Primeiro Impacto, que é exibido das 06h00 às 13h00, fica reduzido, e quando a programação especial terminar, a atração volta ao normal.

A assessoria do SBT confirmou ao Jornal DCI nesta manhã que Silvia Abravanel não voltará ao projeto, pois neste mês especial não haverá apresentador e nem gincanas. A exibição será apenas de desenhos em sequência.

Os desenhos exibidos na programação do Bom dia e Cia especial de férias contará com episódios inéditos de Corrida Maluca e Scooby-Doo e Convidados, além de também transmitir os desenhos Os Jovens Titãs em Ação, A Turma da Floresta, Três Espiãs Demais, Os Incríveis Espiões, Tom & Jerry, Lanterna Verde, Velozes e Furiosos e Homem de Ferro.

Quem já apresentou o Bom dia e Cia?

O Bom dia e Cia estreou no dia 2 de agosto de 1993 e ficou quase 29 anos no ar. A primeira apresentadora do programa foi Eliana, que tinha vários trabalhos para o público infantil na época. Ela contava como parceiros no programa alguns personagens, como o computador Fritz, o monstro Melocotom, a minhoca Bizuca, entre outros.

Após alguns anos da presença da loira no programa matinal, a atração infantil chegou a ter seu nome modificado para Eliana & Cia, mas a mudança não durou muito, pois algum tempo depois Eliana deixou a atração, que voltou ao nome original quando foi assumido por Jackeline Petkovic, em 1998.

Jackeline ficou no Bom dia e Cia por cerca de seis anos e durante este período também ganhou a presença em alguns programas de Mara Maravilha e a dupla Jéssica Esteves e Kauê Santin, que assumiu o programa de vez em 2004.

Jéssica Esteves e Kauê Santin deixaram a atração em 2005, quando o Bom dia e Cia ficou sob o comando de Yudi Tamashiro e Priscilla Ancântara, que ficaram muito famosos no país por causa do programa e trabalharam no projeto durante mais de seis anos.

A partir de 2009, quem também apresentava a atração era Maísa, que devido a pouco idade e também outros projetos no canal, passou por alguns pausas na apresentação do programa. Depois de quatro anos como apresentadora, ela deu uma pausa na época em que esteve na novela Carrossel (2012 - 2023) e retornou em 2014. Após atuar nos dois filmes de Carrossel (2015 e 2016), ela retornou ao Bom dia e Cia, mas ficou por lá apenas por um período de 2016, depois deixando o programa definitivamente.

Nos anos seguintes, vários apresentadores passaram pelo projeto de forma esporádica, como o palhaço Bozo, Ana Zimerman, os atores de Carrossel Matheus Ueta e Jean Paulo Campos, os palhaços Patati e Patatá e Rebeca Abravanel.

Entre 2015 e 2022, a principal apresentadora do Bom dia e Cia foi Silvia Abravanel, uma das filhas de Silvio Santos. Ela não retorna ao especial de férias do programa agora em julho de 2023, que ficará sem apresentação.

