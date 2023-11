Horário de Terra e Paixão hoje: novela começa mais cedo (29)

O horário de Terra e Paixão sofrerá alterações nesta quarta-feira, 29, por conta da transmissão da partida entre Coritiba e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Outros folhetins da grade também começarão mais cedo e vão exibir capítulos mais curtos. A programação volta ao normal amanhã.

Que horas começa Terra e Paixão hoje?

Nesta quarta, 29, Terra e Paixão começa às 20h35, horário de Brasília, logo após o "Jornal Nacional", que também será exibido mais cedo. O capítulo de hoje terá apenas 45 minutos de duração por conta do jogo, que começa às 21h20. Toda a grade noturna da Globo sofrerá alterações.

Quem acompanhou o capítulo de ontem viu que Luigi (Rainer Cadete) está em maus lençóis após ser sequestrado por Sidney (Paulo Roque). O italiano vai sair sã e salvo da confusão já que a polícia consegue capturar o bandido e levá-lo para a cadeia, enquanto o ex-marido de Petra (Debora Ozório) volta para casa. O delegado também descobrirá que o dinheiro falso que Tadeu (Claudio Gabriel) entregaria para o vilão não está na mochila.

Depois de ter mexido nos documentos da empresa de Antônio (Tony Ramos) sem permissão, Agatha (Eliane Giardini) será proibida de entrar no escritório do marido. Apesar de ser loucamente apaixonado pela esposa, o ricaço não tolera que ela se intrometa em seus negócios sem ter permissão. A mulher também começará a tramar um plano contra Luigi, pois teme que o italiano seja o sucessor do poderoso e fique com as empresas nas mãos. No entanto, em breve, Agatha morre em Terra e Paixão, dando início a mais um mistério.

Já Sidney ficará preso por pouco tempo. Irene (Glória Pires) paga Peçanha (Rafael Queiroz) para tirar o criminoso da cadeia, que avisa o assassino que ele receberá ajuda para fugir e dinheiro para ir embora de Nova Primavera. No entanto, se a madame achava que iria se livrar do problema, ela estava enganada, já que o bandido voltará a ameaçá-la.

Ainda no capítulo de hoje, Luigi convoca Anely (Tatá Werneck) para ajudá-lo a pegar o dinheiro que Tadeu daria a Sidney, que ficou escondido na mata, sem saber que a fortuna é falsa.

Alterações na grade da Globo hoje

Elas Por Elas - 18:05

SP2 - 18:45

Fuzuê - 19:15

Jornal Nacional - 20:00

Terra e Paixão - 20:35

Futebol - 21:20

Segue o Jogo - 23:30

Terra e Paixão começa mais cedo em algum outro dia?

Nesta semana, será apenas na quarta-feira que Terra e Paixão começará mais cedo. Não há jogo de futebol ou qualquer outro evento que fará com que o folhetim sofra alterações. Na quinta, sexta e sábado, a trama vai ao ar no horário habitual, às 21h20.

Geralmente, a emissora avisa ao longo da programação quando uma partida de futebol será exibida no horário nobre. As transmissões correm sempre às quartas, mas às vezes algum outro evento entra na programação, como jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa.

Para assistir o folhetim, basta sintonizar na Globo no horário indicado. Quem estiver longe da televisão pode acompanhar a história escrita por Walcyr Carrasco através do Globoplay, que libera o sinal gratuitamente para não assinantes cadastrados. Basta fazer login com e-mail e senha e clicar em 'Agora na TV' para ter acesso ao sinal da emissora ao vivo. Quem tem um dos planos pagos pode assistir aos capítulos posteriormente quando quiser.

Terra e Paixão fica no ar até janeiro, quando será substituída pelo remake de Renascer, que já teve as primeiras imagens divulgadas. A novela é de autoria de Benedito Ruy Barbosa, mas está sendo adaptada por Bruno Luperi, neto do autor, assim como "Pantanal" (2022).

