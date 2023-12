Horário de Terra e Paixão será mais cedo nesta quarta (06/12)

O horário de Terra e Paixão vai mudar hoje, quarta-feira, 6 de dezembro, e os fãs da novela terão que ligar a televisão mais cedo para o conferir o novo capítulo. Além da troca, o folhetim também terá menos tempo no ar por conta da exibição da última rodada do Brasileirão.

Que horas vai começar Terra e Paixão hoje, 6 de dezembro

A novela Terra e Paixão hoje, dia 6, vai começar às 20h35 (horário de Brasília), depois do Jornal Nacional. Por conta do futebol, o capítulo terá apenas 45 minutos, já contando com os intervalos comerciais, e não será a única atração afetada na grade desta quarta-feira.

Outras novelas do canal também terão horário diferente hoje por conta da mudança na programação, começando por Paraíso Tropical, que terá início no horário de sempre, mas terminará mais cedo, às 18h05. Consequentemente, Elas por Elas, que vem logo em seguida, vai começar 20 minutos antes do horário diário.

Fuzuê também vai ter início mais cedo e irá ao ar às 19h15. A trama de Gustavo Reiz se despedirá das telinhas às 20h00, horário do Jornal Nacional, que terá uma edição de apenas 35 minutos e então cederá espaço para Terra e Paixão.

Quem não quiser perder a exibição da novela de Walcyr Carrasco, mas não estará em casa no horário em que a trama começará hoje, é só sintonizar na emissora pela aba ao vivo da Globoplay por meio de um celular, tablet ou outro disponível móvel.

A única obrigatoriedade para conseguir acessar esse conteúdo é ter uma conta gratuita no site, que pode ser feita a qualquer hora. Se perder o capítulo ao vivo de hoje, ele ficará disponível na plataforma streaming, mas neste caso apenas para assinantes.

O que vai ter no capítulo de hoje de Terra e Paixão?

O capítulo de hoje de Terra e Paixão reserva grandes momentos, já que Hélio (Rafa Vitti) e Agatha (Eliane Giardini) enfim foram desmascarados por serem mãe e filho. E para piorar a situação, Ramiro (Amaury Lorenzo) falou demais e revelou para Agatha que Irene (Gloria Pires) foi a responsável pela morte de Daniel. Tudo isso terá consequência nas próximas cenas do folhetim.

Nesta quarta-feira, Petra ainda estará muito abalada com as revelações sobre Hélio e encontrará consolo no ombro amigo de Luigi (Rainer Cadete). Ela também pedirá perdão ao italiano por ter acreditado nas palavras de Agatha sobre a conduta do estrangeiro.

Petra e Luigi resolverão confrontar Agatha mais uma vez e ficarão surpresos quando a megera revelar que descobriu um grande crime de Irene. E como quer ver a queda da rival, Agatha irá até a casa de Irene para contar que já sabe tudo sobre o crime da vilã. Inclusive, ela pedirá para Frazão (Álamo Facó) convocar a imprensa, pois pretende revelar para todos o segredo da inimigo.

Ainda neste capítulo, Angelina (Inez Viana) aproveitará a saída de Agatha de casa e vasculhará o quarto de Antônio para conseguir colocar as mãos nas ervas que ela tem dado para o fazendeiro. A governanta vai levar o veneno até Caio (Cauã Reymond), que descobrirá com Jurecê (Daniel Munduruku) que ela pode deixar uma pessoa inconsciente.

O romance de Graça (Agatha Moreira) e Jonatas (Paulo Lessa) também ganhará desdobramentos neste capítulo de Terra e Paixão. A dupla está cada vez mais próxima, o que incomodará Menah (Camilla Damião), que não gosta muito da patricinha e ficará com ciúmes do irmão.

É importante não perder o capítulo desta quarta-feira, pois amanhã, quinta, 7, os resumos apontam que será a aguardada morte de Agatha, que promete balançar o folhetim.

