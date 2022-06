Jove e Juma ficam juntos? Com irmão de olho, casal desiste de casamento

Quando se conheceram, não demorou para que o herdeiro de Zé Leôncio e a menina-onça se apaixonassem. Jove e Juma ficam juntos rapidamente na novela Pantanal, mas isso não significa que assim o final feliz da dupla chega mais rápido. Para quem se lembra os acontecimentos da versão original, o casal passa por muitos obstáculos e termina o relacionamento por um tempo na novela. No remake, a dupla atualmente vive uma crise e nos próximos capítulos a filha de Maria Marruá vai até ameaçar o próprio namorado com uma arma.

Juma e Jove terminam em Pantanal

Nos próximos capítulos do folhetim de 2022 da Globo, o fim do romance de Juma e Jove chegará. O relacionamento da dupla não tem dado certo há algum tempo e para piorar, Juma receberá o namorado com tiros invés de beijos após uma viagem do rapaz com o pai.

Juma atirará em Joventino e o desentendimento mais recente do casal será devido ao desconforto de Juma após o moço começar a fotografar tudo em sua tapera. A menina-onça ficará irritada ao ver todos os cliques do namorado pelo local. Jove justificará que as fotos da tapera servirão de lembranças. Quando tenta enquadrar a namorada, Juma dará um tapa na lente da câmera do rapaz, o que o irritará.

Em seguida, Jove tentará se acertar com a amada, dirá que a ama mais que a qualquer coisa no mundo, mas a garota não ficará convencida pelo discurso. Juma dirá que Jove não a ama e ficará no interior da tapera. Jove vai deixar a chateação de lado e continuará fotografando a parte externa do lugar.

Pouco depois Juma aparecerá com sua espingarda em mãos e ameaçará o namorado. A moça afirma que não voltará a morar na fazenda de Zé Leôncio e expulsa Jove. Juma então atira nos pés do jovem para assustá-lo. A Globo confirmou que a cena vai ao ar nesta quarta-feira, dia 22 de junho.

O relacionamento de Jove e Juma tem sofrido várias crises no folhetim, como quando o personagem de Jesuíta Barbosa deu um ultimato para a amada:

Jove e Juma ficam juntos no final da novela Pantanal?

Jove e Juma ficam juntos no final da novela Pantanal, mas demora um pouco para que os conflitos entre eles acabem na trama. Se nada mudar entre a versão de 1990 e o remake, a dupla vai terminar, depois retomará o romance e então finalmente se casará.

Nos próximos capítulos do remake da Globo, o casal vai terminar de vez – Tudo após Juma atirar nos pés do namorado. As diferenças entre os dois é um problema que causa muitas intrigas no namoro. Além disso, a moça se sentirá traída ao descobrir que o amado tirou uma foto sem permissão do velho do rio. Para piorar a situação, Jove tentará revelar a imagem para mostrar ao pai.

O caçula falhará na missão de mostrar o rosto da entidade para José Leôncio, mas mesmo assim não conquistará o perdão de Juma com facilidade. Os dois ficarão separados por algum tempo e Zé Lucas aproveitará o momento para se aproximar da moça. O peão morará um tempo na tapera de Juma, mas não vai conseguir ficar com ela.

Depois de um tempo em que Juma e Jove estão separados, o velho do rio agirá como cupido e conversará com a moça. O guardião vai convencer Juma a perdoar o filho mais novo de José Leôncio. Assim, Jove e Juma ficam juntos em Pantanal novamente.

Após reatarem, a dupla fará sexo pela primeira vez. Alguns capítulos mais tarde, Juma descobrirá uma gravidez. Jove decidirá que chegou a hora de se casar e convencerá Juma a subir no altar. Algum tempo após a cerimônia que oficializará a união dos dois, Juma dará a luz a uma menina.

O final do casal é feliz, eles vivem juntos na fazenda da família Leôncio e criam a filha, que ganhará o nome de Maria Marruá Leôncio. Entre as responsabilidades de Jove também fica a administração dos negócios de Zé Leôncio, que falece no último capítulo.

Quando vai ser o casamento de Jove e Juma no remake?

O casamento de Jove e Juma ainda não tem previsão oficial de ir ao ar no remake da TV Globo, pois ainda não aparece nos resumos da emissora, que mostra os acontecimentos até a primeira semana de julho. Porém, se considerado o rumo da trama, a festa pode acontecer entre o final de julho e o mês de agosto.

A conversa entre Juma e o velho do rio para que a moça perdoe o namorado e volte com ele acontecerá nos primeiros dias de julho. Jove e Juma ficam juntos novamente e é então a primeira vez que os dois vão para a cama não deve demorar depois disso. Quando Juma se casa com Jove, a gravidez ainda não está aparente. A barriga começa a aparecer mais tarde.

Na versão original, a cena foi ao ar pouco depois da metade da novela. O remake tem uma trama mais enxuta, já que contará com cerca de 170 capítulos no total e a versão da Manchete teve mais de 200. Por isso, é possível que o casamento da dupla não demore tanto quanto na novela de 1990.

Jove quase mata Alcides no dia do casamento

Jove e Juma ficam juntos em Pantanal e se casam, mas a cerimônia não é a das mais felizes na novela. Tudo por culpa de Alcides, que fica bêbado e arranja uma confusão que quase acaba em tragédia. O peão provoca Jove durante a comemoração e insiste em dançar com Juma.

Ao dar início a uma briga, Alcides levanta uma faca para Jove. Durante a briga, Jove dá alguns golpes que acertam em cheio o rosto do peão, que fica inconsciente. Tenório se aproxima do corpo e afirma que Alcides está morto. Todos ficam chocados e a festa acaba ali mesmo. Jove se culpa por ter se tornado um assassino, mas logo é agraciado com as boas notícias que tudo não passou de um susto e Alcides sobreviveu.

Quem vai ser a filha de Juma e Jove em 2022?

A filha de Juma e Jove no remake de Pantanal será interpretada por Lia Luperi, filha do autor Bruno Luperi, responsável pela adaptação do texto de Benedito Ruy Barbosa para a versão de 2022. Bruno é neto de Benedito e já havia trabalhado em outra obra do avô, Velho Chico, de 2016. Esta foi a última obra do escritor e Luperi fez parte do time de roteiristas.

Se os acontecimentos da versão de 1990 forem repetidos, a garota só aparecerá no último capítulo da novela, após uma passagem de tempo que mostra a filha do casal mais velha. A menina tem poucos minutos em cena e tem uma conversa com o velho do rio sobre como se transforma em onça, assim como a mãe, nos minutos finais do folhetim.

