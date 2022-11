Luana Berdinazzi é filha de quem e por que ela mantém segredo?

Desde a chegada da boia-fria na fazenda de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes), surge a dúvida sobre Luana Berdinazzi é filha de quem. A mocinha não se lembra de seu passado no início da trama, mas logo recupera as lembranças e se dá conta que faz parte da família rival do protagonista e toma uma decisão drástica para se afastar dele.

Luana Berdinazzi é filha de quem na novela O Rei do Gado?

Luana Berdinazzi (Patrícia Pillar) é filha de Giácomo Berdinazzi (Manoel Boucinhas) e sobrinha de Geremias (Caco Ciocler). A mocinha ficou órfã após sua família morrer em um acidente e perdeu a memória, passando muito tempo sem se lembrar de sua verdadeira identidade - na verdade, ela se chama Marieta.

A garota foi salva por uma freira, que a batizou com o nome de Luana. Ao longo de sua vida, precisou trabalhar em casas de família e no campo e foi muito assediada pelos patrões, o que lhe causou aversão ao sexo oposto. Em uma dessas agressões, a boia-fria fugiu e encontrou o grupo dos sem-terra liderados por Regino (Jackson Antunes), que a acolheu e convidou para que ela se juntasse a eles.

É com esse grupo que Luana chega até a fazenda de Bruno Mezenga, que é invadida pelos sem-terra. O 'rei do gado' acaba dando um emprego para a loira e, diante de seu casamento falido com Léia (Silvia Pfeifer), se apaixona por ela.

Os dois se envolvem, até que Luana recupera a memória e se lembra de sua verdadeira identidade: Marieta Berdinazzi. Sabendo que Bruno é rival de sua família, a boia-fria vai embora da fazenda e lhe deixa um bilhete revelando seu nome.

Apesar das humilhações que Luana passa na fazenda de Bruno e da rivalidade entre suas famílias, os dois deixam as diferenças no passado e ficam juntos no final da novela, selando a paz entre os Mezengas e os Berdinazzis. A boia-fria engravida de seu amado e se casa com ele.

Rafaela é desmascarada em O Rei do Gado?

Luana é a verdadeira Marieta Berdinazzi e sobrinha de Geremias, mas Rafaela (Glória Pires) se passa pela jovem e afirma ser a pessoa que o 'rei do café' tanto procura em O Rei do Gado.

Durante toda a trama, Rafaela conta uma série de mentiras e trama artimanhas para conseguir manter a farsa de que é Marieta Berdinazzi. Ela faz até documentos falsos para convencer Geremias de que é sua sobrinha, para conseguir se aproveitar do dinheiro do ricaço.

No início da novela, Geremias cai na armação da vilã e a acolhe. “É uma felicidade sem fim saber que essa menina é a minha sobrinha! Filha do meu irmão Giácomo. Ela não pode imaginar o remorso que eu carregava comigo. A última vez que nós dois nos encontramos, a gente rolou no meio de um cafezal no Paraná”, diz ele.

Mas a farsa de Rafaela chega ao fim nos capítulos finais da trama. Ela é acusada de ter planejado o atentado contra Geremias e ter matado Fausto (Jairo Mattos). As impressões digitais da vilã serão encontradas no estojo de balas que ela usou para disparar no ricaço, e o delegado Valdir (Tadeu di Pietro) pedirá sua prisão.

O publico descobrirá que, na verdade, quem assassinou Fausto foi o próprio Geremias, mas Rafaela de fato é a culpada por ter tentado matar seu suposto "tio".

Onde está passando o Rei do Gado?

A novela O Rei do Gado está sendo exibida pela terceira vez de segunda a sexta, às 17h15 (horário de Brasília), logo após a Sessão da Tarde.

A partir da próxima semana, quando começam os jogos da Copa do Mundo do Qatar, a trama começará mais tarde, às 18h, logo após as partidas de futebol. O folhetim deve se manter nesse horário até o fim do torneio.