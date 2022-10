Novela Todas as Flores sinopse: estreia será em outubro de 2022

Qual a novela Todas as Flores sinopse? Conheça a trama, a mocinha e as vilãs - Foto: Reprodução/Globoplay

Em outubro, o público noveleireiro vai ter com o que se ocupar. Além da estreia da inédita Travessia na faixa das 21h da Globo, a emissora também vai lançar a inédita Todas as Flores pela Globoplay. Escrita por João Emanuel Carneiro, a novela Todas as Flores sinopse segue a trama de uma jovem cega que foi abandonada pela mãe e traz Regina Casé como uma grande vilã.

+João Emanuel Carneiro: conheça o marido e as novelas do autor

Qual é a novela Todas as Flores sinopse?

A trama principal da novela Todas as Flores sinopse gira em torno da família de Maíra, Zoé e Vanessa. Personagem de Sophie Charlotte, Maíra é uma moça cega que foi criada apenas pelo pai, Rivaldo, em Goiás. Ela foi rejeitada por Zoé (Regina Casé) ao nascer – por ser deficiente – e nem sabia que a mãe estava viva.

Quando o pai de Maíra morre no começo da novela, o destino a coloca rumo ao Rio de Janeiro. Ela reencontra a mãe, que apesar de ter a abandonada, recebe a menina. No entanto, Zoé tem planos obscuros e pretende usar a garota para salvar sua caçula.

A outra filha de Zoé, Vanessa (Letícia Colin), tem uma grave doença e precisa da doação de medula óssea para sobreviver. Quem se torna doadora é Maíra, mas mesmo assim, ela não conquista o afeto da mãe e da irmã. Ambas são ambiciosas e malvadas e maltratam a jovem.

A vida de Maíra toma uma guinada maior ainda quando ela começa a trabalhar na empresa da família de Rafael (Humberto Carrão). A moça tem o olfato muito aguçado e no novo trabalho arranja a posição de perfumista. Por lá, ela acaba se aproximando do herdeiro e se apaixona pelo rapaz, mas há um sério problema nisso: Rafael é noivo de Vanessa, a irmã doente de Maíra.

Assim que conhece Maíra, Rafael também fica interessado na moça, porém, a doença de Vanessa impede que ele tenha coragem de abandonar a noiva. O que ele não sabe é que Vanessa tem um amante, Pablo (Caio Castro), e que seu único interesse em Rafael é o dinheiro de sua família.

Assista ao trailer da atração:

+Letícia Colin novelas: relembre as personagens da atriz

Música de abertura será cantada por protagonistas

Além da novela Todas as Flores sinopse, a Rede Globo também liberou algumas novidades sobre a atração. Letícia Colin e Sophie Charlotte, que interpretam Vanessa e Maíra, respectivamente, emprestaram suas vozes para a a abertura da atração de João Emanuel Carneiro.

O tema de abertura será a canção “As Rosas não Falam”, de Cartola. A dupla gravou uma versão para a novela, que já aparece em algumas das chamadas do folhetim divulgados pela emissora. Veja como ficou a canção:

Todas as Flores não será exibida não será exibida na TV: como assistir?

A estreia de Todas as Flores será exclusiva da Globoplay. Segundo o site oficial da Globo, o folhetim será exibido a partir da segunda quinzena de outubro, ainda não há data exata divulgada oficialmente. De acordo com o Notícias da TV, é esperado que o primeiro capítulo vá ao ar no dia 19 de outubro.

Para quem for acompanhar a novela, será necessário ser assinante da Globoplay. O folhetim vai ser liberado para qualquer cliente do serviço, seja quem paga pelo plano mais barato, de R$ 24,90 ao mês, ou o mais caro, de R$ 89,90 por mês. A escolha do pacote não irá interferir na liberação do conteúdo.

Para quem vai assinar a Globoplay depois que leu novela Todas as Flores sinopse e se interessou pela trama, deve fazer o seguinte:

1 – Acesse a plataforma no endereço https://globoplay.globo.com/

2 – Clique em “assine agora” e escolha um plano

3 – Após clicar no plano escolhido, você será direcionado para uma nova página

4 – Clique em “Cadastre-se” e informe nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento e localização

5 – Selecione a caixinha “Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade”

6 – Aperte “Cadastrar” para finalizar seu login

7 – Será necessário informar a forma de pagamento do plano escolhido

8 – Depois de confirmar sua conta, é só usar o seu login e senha para acessar a plataforma e assistir a novela a partir da segunda quinzena de outubro.

Leia também

Atores mirins da Globo hoje: como estão as estrelas de novelas