Veja imagens do sítio de Regina Casé, visitado por Caetano Veloso

Regina Casé resolveu passar sua quarentena próxima à natureza. A atriz foi para um sítio lindo e lá tem mantido o seu isolamento social por conta da pandemia do covid-19. Nas redes sociais, a global divulga imagens do local, além de publicar fotos ao lado do filho Roque e o neto Brás. Neste sábado (16), Regina também revelou que recentemente foi visitada por um amigo, o cantor Caetano Veloso.

Regina Casé contou que convenceu Caetano Veloso a tomar banho de rio na propriedade e que o cantor estava isolado desde março, mas que mesmo assim realizou um teste para saber se estava infectado com o covid-19 antes da visita.

Caetano Veloso visitou Regina Casé

Na tarde de sábado (16), a atriz de Amor de Mãe publicou algumas fotos ao lado do cantor no Instagram. Regina Casé revelou que Caetano Veloso e Paula Lavigne, estavam isolados desde março de 2020 e que pela primeira vez deixaram o isolamento para visitar o sítio da atriz.

“Vou postar uns milagres que presenciei nesses dias! Duvido alguém convencer um amigo baiano a entrar na água fria da cachoeira! Sim! Caetano adorou o banho de rio! Agradeço a alegria que foi Paula Lavigne e Caetano Veloso testados e isolados desde março, como nós, terem tido a confiança de saírem pela primeira vez pra passar esses dias no sítio com a gente”, escreveu Regina Casé, que completou o texto falando do neto: “outro milagrinho lindo, viram Brás com 3 anos nadando sozinho na correnteza? Vó coruja! Dias de muito mato, muita água e muito amor”.

Como é o sítio?

Dá para ver o quanto Regina Casé gosta do sítio em que tem gastado seu tempo durante a pandemia do covid-19, a atriz já compartilhou diversas fotos do local. Veja como é lindo o lugar!

