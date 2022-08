Atriz será uma das protagonistas de Todas as Flores, novela do Globoplay

Letícia Colin novelas: relembre as personagens da atriz

Novo Mundo (2017), Segundo Sol (2018) e Floribella (2005) são algumas das Letícia Colin novelas nas quais a atriz se destacou. Com mais de vinte anos de carreira, a atriz já participou de mais de 25 projetos, entre novelas e séries. Seu próximo trabalho será em Todas as Floras, folhetim de João Emanuel Carneiro para o Globoplay.

Floribella (2005): Letícia Colin novelas

Uma das primeiras personagens mais importantes da carreira de Letícia Colin foi Marta em Floribella. A atriz inicialmente faria uma breve participação na trama, mas caiu no gosto do público e teve sua aparição no folhetim estendida.

Nessa mesma época, Colin participou de Sandy & Junior (2000), Malhação (2002) e foi apresentadora da TV Globinho em 2003 antes de assinar com a Band para participar do sucesso infanto-juvenil.

Letícia Colin novelas na Record

Depois do fim de sua participação em Floribella, Colin trabalhou por quatro anos em novelas da Record. Sua primeira aparição no canal foi em 2007, quando interpretou Helô em Luz de Sol.

Em 2008, ela ganhou destaque ao interpretar Vivi em Chamas da Vida. Sua personagem é uma típica adolescente que deseja viver intensamente e causa preocupação em seu irmão Pedro (Leonardo Brício). A mocinha tem algumas cenas fortes ao longo da trama – ela é estuprada por Lipe (André Di Mauro) e engravida de seu agressor.

Participou nos anos seguintes da minissérie A História de Ester (2010) e da novela Vidas em Jogo (2011) na qual ela interpretou Juliana, uma jovem rica e fútil que não quer saber dos estudos.

Volta à Globo em Além do Horizonte (2013)

Em 2013, Letícia Colin retornou para a Globo para interpretar Vitória em Além do Horizonte. A atriz permanece trabalhando na emissora desde então e participou de uma série de novelas nos anos seguintes.

Interpretou Elisa em Sete Vidas em 2015, a melhor amiga de Júlia (Isabelle Drummond); fez participação como Paty em A Regra do Jogo, uma mulher temperamental que tem problemas em manter relacionamentos por muito tempo; e Júlia na minissérie Nada Será Como Antes, produção exibida em 12 episódios.

Protagonista de Novo Mundo (2017)

Letícia Colin conquistou o papel mais importante de sua carreira em 2017, quando foi a protagonista de Novo Mundo, novela das 18h da Globo.

A atriz interpretou a imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro (Caio Castro). O casamento entre os dois acontece por procuração apenas por acordo político, como era de costume na época. A relação foi marcada por dezenas de traições do imperador, que colecionava amantes e não fazia questão de escondê-las. Mesmo sabendo da infidelidade do marido, ela continua desempenhando seu papel na condução dos negócios do reino.

Segundo Sol (2018)

Letícia Colin foi para o horário nobre no ano seguinte ao interpretar Rosa em Segundo Sol (2018). Sua personagem possui uma relação conturbada com os pais por se sentir preterida – eles preferiram investir na carreira de sua irmã que se tornou policial.

As circunstâncias da vida de Rosa a levam para a prostituição e fazem com que ela descubra os segredo da vilã Laureta (Adriana Esteves), para quem trabalha.

Depois do fim da novela, Colin participou das séries Cine Holliúdy (2019), Diário de Um Confinado (2020), Onde Está Meu Coração (2021) e Sessão de Terapia (2021).

Todas as Flores (2022): Letícia Colin novelas

Letícia Colin volta para as telinhas neste ano em Todas Flores. A novela será lançada exclusivamente no Globoplay ainda neste ano e é de autoria de João Emanuel Carneiro.

Mais uma vez, a atriz terá um papel de destaque. Ela será Vanessa, filha de Zoé (Regina Casé) e irmã da protagonista Maíra (Sophie Charlotte). A personagem passa longe de ser boazinha – junto com a matriarca, as duas vão tonar a vida de Maíra um verdadeiro inferno.

A protagonista, inclusive, que é uma jovem cega, será usada pela mãe para garantir a sobrevivência de Vanessa, a caçula. No Instagram, Letícia Colin mostrou a transformação radical que fez para o seu novo trabalho – ela aderiu ao sidecut, com a lateral do cabelo raspada.