Resumo da novela Travessia (25): Moretti é linchado na internet por fake news

Brisa (Lucy Alves) foi alvo de uma fake news que destruiu sua vida. A próxima vítima do crime digital será Moretti (Rodrigo Lombardi). O resumo da novela Travessia de hoje, terça-feira (25), mostra que o empresário vai ser alvo de um vídeo falso criado por seu enteado, Rudá (Guilherme Cabral), que prejudicará sua reputação.

Entre os momentos de destaque do novo capítulo, também estarão a chegada de Brisa na Vila Isabel, lugar em que trabalhará durante algum tempo, e a irritação de Helô (Giovanna Antonelli) com Leonor por causa do interesse da personagem de Vanessa Giácomo em Stenio (Alexnxdae Nero), seu ex-marido.

O que tem no resumo da novela Travessia de hoje, terça-feira, 25 de outubro?

No começo do capítulo desta terça-feira, o resumo da novela Travessia mostra que Cidália vai convidar Ari para ir à construtora e Chiara deixará claro para o pai que é apaixonada pelo arquiteto e que não admitirá interferência de Guerra no seu relacionamento. A riquinha também avisará Cidália que ninguém a impedirá de ficar com Ari.

Pouco depois, Ari dirá para a mãe que resolveu adiar sua tese de mestrado e Dante perguntará para Ari qual será a escolha do rapaz caso Brisa apareça.

Rudá, filho de Guida, vai editar um vídeo falso sobre Moretti e postará na internet. A fake news terá repercussão e Guida avisará a Moretti que ele está sendo linchado na internet.

Nunes vai contratar Brisa como lavadora de pratos e Joel vai mostra o bairro de Vila Isabel e seus moradores para a maranhense. Helô vai considera um desaforo Leonor ir até sua casa para colher informações sobre Stenio.

Guida vai descobrir que foi seu filho Rudá o responsável pelo cancelamento de Moretti. Stenio perirá para Oto arranjar uma maneira de desfazer o vídeo, sem que Rudá seja comprometido. No final do resumo da novela Travessia de hoje, Chiara vai apresentar Ari para Guerra.

*Resumo cedido pela TV Globo e pode sofrer alteração sem aviso prévio a imprensa ou público.

Brisa se encontra com Ari na semana que vem

Um momento muito aguardado vai chegar em breve na trama. Brisa vai finalmente reencontrar Ari após meses de separação. Ela verá o noivo cara a cara em um hotel, depois que tudo for organizado por Dante e Ari para que Chiara e Guerra não fiquem a par do encontro.

Primeiro, Brisa vai deixar o Rio de Janeiro e voltará para Mandacaru, no Maranhão. Por lá, ela vai escutar fofocas e descobrir que seu namorado já está com outra. Para piorar a situação, ela não encontrará o filho em casa, já que o menino foi levado pelo pai para o Rio.

Brisa então viajar para a cidade maravilhosa mais uma vez para buscar o garoto. Por lá, ela encontrará Dante e Helô e então o professor vai contar tudo para Ari, que ficará chocado. Depois disso, o reencontro da dupla será planejado e eles vão se ver em um hotel.

A aguardada cena irá ao ar no dia 5 de novembro (sábado da semana que vem), de acordo com os resumos cedidos pela TV Globo.

Brisa já tentou achar Ari antes, mas não teve sucesso:

