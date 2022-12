Olga se casa com soldado Peixoto ou com Danilo? Veja o final da novela

Olga se casa com soldado Peixoto ou com Danilo? Veja o final da novela

A vilã vivida por Priscila Fantin apronta durante toda a novela, principalmente contra Danilo e Aninha. Mas mesmo assim ela é dona do coração do soldado Peixoto (Angelo Paes Leme), com quem acaba se casando no final de Chocolate com Pimenta. Mas como isso acontece? A gente relembra os últimos capítulos da trama.

Por que Olga se casa com soldado Peixoto?

O final de Olga em Chocolate com Pimenta pode ser inesperado para alguns já que a patricinha malvada acaba selando a união com o soldado Peixoto, a quem sempre chamava de verme.

Na reta final do folhetim, ela é desmascarada por suas maldades e tudo o que fez para separar Danilo e Aninha e por isso o rapaz dá um pé na bunda dela antes do casório. Para piorar a situação da moça, ela perde tudo e precisa virar manicure para sobreviver.

Durante parte da trama, ela faz a promessa de se casar com Peixoto, caso ele a ajudasse a separar Aninha de Danilo. No entanto, claramente ela não planejava cumprir a promessa. Porém, a situação vai se estreitando para a riquinha. O pai da garota, Terêncio (Ernani Moraes), também chega a pedir que ela se case com o rapaz, para que Peixoto retire acusações graves fez contra o futuro sogro, o que lhe podia lhe custar o cargo de delegado.

Porém, a mocinha não quer saber de subir ao altar e se nega sempre que o assunto surge. No entanto, na reta final da trama ela fica sem escolha. Desamparada, pressionada pela família, sem Danilo e sem dinheiro, Olga por fim aceita juntar as escovas de dentes com o jovem.

A vilã mostra uma má vontade enorme no dia do casório e mal diz "sim" quando é questionada pelo padre. Mas Peixoto está feliz de orelha a orelha por finalmente estar conquistando seu sonho.

Tudo muda na noite de núpcias. Olga age como uma megera, pensa que poderá comandar o marido e até ameaça dar um tapa em seu rosto, mas o rapaz rebate e toma as rédeas da situação. "Eu é que mando agora. Nunca mais vai me chamar de verme ou eu te chamo de Maria minhoca. Eu vou dormir na cama e vai continuar a trabalhar como manicure e quando eu quiser, você vai fazer minhas unhas dos pés (...) Agora você vai ter que se arrastar aos meus pés", declara.

Olga não gosta das respostas do novo marido, mas é beijada apaixonadamente por Peixoto e mostra ter sentimentos pelo rapaz. De repente, a mudança nas atitudes do soldado e o beijo fazem a garota mudar de ideia. Ela responde as investidas do esposo com entusiasmo e vai para a cama com ele.

+Qual o segredo de Margot em Chocolate com Pimenta?

Quem fica com quem no final de Chocolate com Pimenta

Além de Olga e Peixoto, outros casais sobem ao altar no final da novela. Uma das cerimônias mais aguardadas é a de Guilherme (Rodrigo Faro) e Celina (Samara Felippo), casal que sofreu muito ao ser separado ao longo da trama.

Celina consegue a anulação de seu casamento com o Conde Klaus e finalmente se casa com seu verdadeiro amor. Além deles, o casal de protagonistas, Danilo (Murilo Benício) e Aninha (Mariana Ximenes) também ganham um desfecho feliz e no altar.

Marcia (Drica Moraes) acaba ficando com Timóteo (Marcello Novaes), caipira que renegou durante a trama, mas depois acaba se entregando a paixão. Outros casais também ganham desfechos felizes, como Margot (Rosamaria Murtinho) e Beto (Alexandre Bairillari), entre outros.

Quem fica com quem

Aninha fica com Danilo

Guilherme termina com Celina

Olga se casa com Peixoto

Margot fica com Beto

Marcia fica com Timóteo

Matilde fica com o Conde Klaus

Leia também

Quem é o pai de Guilherme em Chocolate com Pimenta?