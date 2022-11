Guilherme é apaixonado por Celina, mas Reginaldo impede o amor do casal por pensar que é o pai do rapaz. A verdade é que o passado do advogado é um segredo que Margot escondeu durante anos. Afinal, então quem é o pai de Guilherme em Chocolate com Pimenta? Revelação é feita na novela depois de muito drama.

+Ângelo Paes Leme: como está o soldado Peixoto da novela Chocolate com Pimenta

Guilherme é filho de quem em Chocolate com Pimenta?

A identidade do verdadeiro pai de Guilherme não é revelada em Chocolate com Pimenta. O que se sabe é que ele era um homem com quem Margot se envolveu na juventude, quando era uma prostituta.

Por vergonha de sua situação, Margot escondeu a gravidez. Quando o menino nasceu, ela o deu para uma amiga criar. Depois, com a ajuda de seu amigo e confidente de Ludovico (Ary Fontoura), Margot cresceu na vida e se tornou uma pessoa respeitada e responsável por cuidar do hotel de Ventura.

Seu passado permaneceu escondido durante anos e Guilherme nunca soube da verdade, até que Margot precisou revelar tudo. Ela decide contar a verdade para o personagem de Rodrigo Faro e revelar que é sua mãe, para que o rapaz não pensasse que era irmão de Celina e Graça (Nívea Stelmann).

A cena foi exibida no capítulo 115 da exibição original do folhetim, quando Reginaldo diz para Guilherme que é seu pai. Reginaldo sempre pensou que fosse o pai de Guilherme porque teve um caso com a amiga de Margot que criou o jovem na mesma época em que Guilherme nasceu.

A mulher não contou para ninguém o segredo de Margot e criou Guilherme como seu filho de verdade, por isso, ele pensou que o rapaz havia sido fruto de seu romance com ela. Margot escuta atrás da porta a conversa entre os dois e por isso resolve contar a verdade.

Guilherme fica revoltado com a informação e passa a desprezar Margot durante vários capítulos. A personagem de Rosamaria Murtinho sofre com a grosseria do filho, mas continua o tratando da melhor forma possível. Certo tempo depois, passado o choque da revelação e após Margot ajudar Celina e Guilherme a ficarem juntos, o rapaz retoma o relacionamento com Margot, pede perdão por suas ações e começa a chamá-la de mãe.

Finais de Mãe e filho em Chocolate com Pimenta

Os finais de Margot e Guilherme são felizes no desfecho da novela de Walcyr Carrasco. Margot encontra um amor e termina o folhetim ao lado de Beto (Alexandre Barilari), homem mais novo que trabalha no hotel. Ao longo da trama, Margot o nomeia gerente do hotel, mas nega às investidas do rapaz.

Porém, mais tarde, ela cede ao amor. No último capítulo da trama, os dois aparecem em clima de romance e trocam juras de amor.

Guilherme também termina feliz ao lado de seu grande amor, Celina. A dupla sobe ao altar - também no último capítulo - depois que a mocinha consegue se livrar do horrível marido que foi obrigada a se casar por causa do pai, o conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro).

Como nunca consumou o casamento, Celina consegue a anulação da união. Ela então fica livre e se casa com Guilherme. Os dois passam a criar o filho de Graça juntos, já que a irmã de Celina morre na reta final do folhetim após dar a luz a um menino.

+Final de Olga em Chocolate com Pimenta: após decepção, vilã terá nova paixão

+Novela Chocolate com Pimenta sairá do ar esse mês; entenda