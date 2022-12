Chiara descobre que não é filha de Guerra? O futuro de Travessia

Chiara (Jade Picon) passará por momentos perigosos nos próximos capítulos de Travessia e pode estar prestes a esbarrar na verdade sobre sua origem. Tudo irá começar a desmoronar na vida de Guerra (Humberto Martins) quando Sara (Isabelle Nassar) aparecer na vida do empresário fazendo perguntas sobre o paradeiro de Debora (Grazi Massafera), a verdadeira mãe da moça.

Chiara vai descobrir que é filha de Moretti e não Guerra em Travessia?

Ainda não foi revelado pela Rede Globo se Chiara vai descobrir que não é filha de Guerra, mas ao que tudo indica, isso irá acontecer mais cedo ou mais tarde na história de Gloria Perez. A trama da mentira do empresário tem caminhado cada vez mais por um lugar perigoso que deve levar a personagem de Jade Picon até a verdade.

Os resumos da novela Travessia apontam que a personagem Sara (Isabelle Nassar) irá voltar e começará a atormentar a vida de Guerra. A mulher é uma amiga antiga de Debora, verdadeira mãe de Chiara, que retorna para descobrir o paradeiro da personagem de Massafera.

Para piorar a situação do empresário, Sara vai confrontar Guerra e dirá que acha Chiara é parecida com Debora. As suspeitas estarão na mesa e aparentemente é só uma questão de tempo até a personagem de Picon descobrir a verdade.

Para quem não lembra, Chiara é filha de Moretti com Debora. Porém, no passado, o personagem de Rodrigo Lombardi largou Debora grávida e se mudou para Portugal. No final da gestação, a loira sofreu um grave acidente de carro e foi parar no hospital. Ela deu a luz a filha, mas acabou morrendo.

Guerra assumiu a paternidade de Chiara e escondeu toda a situação. Na certidão de nascimento, o empresário colocou o nome de outra mulher como a mãe da filha e por isso a riquinha nunca soube a verdade sobre suas origens. No entanto, com a aparição de Sara, o cerco parece estar se fechando.

Moretti nem sabe que é pai de Chiara, mas Sara vai descobrir o endereço do empresário e planejará uma visita para conversar sobre Debora. Nos resumos de Travessia não há nada que indique que Moretti descobrirá que é pai da menina, mas é possível que ele fique com a pulga atrás da orelha após ter contato com as informações de Sara.

Guerra tenta esconder o assunto a sete chaves:

Chiara desenvolveria grave transtorno, mas Gloria Perez mudou trama

Estava previsto para a trama de Chiara em Travessia que a moça desenvolveria uma doença, a síndrome de Münchausen. No entanto, após as diversas críticas ao talento dramático da influenciadora digital, Gloria Perez resolveu mudar o rumo da novela, segundo apurou o Notícias da TV no começo de dezembro.

Agora, quem terá o transtorno será Guida, papel da veterana Alessandra Negrini. Para quem não conhece a doença, ela também é conhecida como transtorno factício e é um transtorno psicológico em que a pessoa simula sintomas ou força o aparecimento de doenças para ter atenção ou simpatia dos outros.

Ainda de acordo com a apuração do Notícias, Chiara desenvolveria a doença por estar obcecadas por Ari (Chay Suede), mas Perez resolveu mudar após as críticas sobre a atuação da jovem na trama de Travessia.

