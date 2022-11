Stenio sumiu sem deixar rastros nos capítulos exibidos nesta semana em Travessia. O advogado foi até a Espanha para atender um cliente, mas acabou sendo vítima de uma emboscada da máfia internacional. Na web, os internautas questionaram por que Stenio se afastou da novela Travessia e se aconteceu algo com o ator Alexandre Nero.

Por onde anda o Stenio da novela Travessia e quando ele volta?

Alexandre Nero, que interpreta Stenio na novela Travessia, precisou se ausentar das gravações por uma semana, conforme informado por Glória Perez em sua página do Twitter. Por isso, a autora precisou escrever as cenas em que o personagem foi sequestrado.

A autora deu a notícia através de uma resposta a uma fã. "Vamos ter imagens do Stenio no cativeiro, Glorinha? Ou ele simplesmente some e brota na casa da Helô todo machucado?", questiona a internauta. "Vai um spoiler: o Nero precisou ficar fora uma semana, e por isso Stenio foi sequestrado", respondeu Perez.

O afastamento de Stenio não vai durar muito na novela Travessia. No capítulo que será exibido nesta terça-feira, 29, o advogado já estará de volta.

Helô (Giovanna Antonelli) investiga o desaparecimento do ex-marido por conta própria. Em cenas que vão ao ar hoje, a polícia espanhola conseguirá resgatar Stenio do cativeiro, onde ele esteve sofrendo torturas esse tempo inteiro.

Após o resgate, a delegada vai orientar Laís a alugar um avião para trazer seu ex-marido imediatamente ao Brasil. O reencontro dos dois deve acontecer apenas no final do capítulo.

Ou seja, os fãs do ator e do personagem podem ficar tranquilos que a ausência de Stenio em Travessia é temporária e ele continua como parte o elenco do folhetim das nove. Nero, inclusive, é bastante ativo nas redes sociais e segue fazendo publicações em sua conta no Twitter diariamente. Ultimamente, ele tem feito vário comentários sobre os jogos da Copa do Mundo do Catar.

Vai um spoiler: o Nero precisou ficar fora uma semana, e por isso Stenio foi sequestrado 😉 — Gloria Perez (@gloriafperez) November 19, 2022

Como será a volta de Stenio?

Após a polícia espanhola descobrir o paradeiro de Stenio, o advogado será levado para um hospital, pois está muito machucado. Helô fica preocupada com a notícia, pois tem medo de que o ex-marido caia nas garras dos bandidos novamente. É então que ela ordena que Laís alugue um avião imediatamente.

Quando Stenio chega ao Brasil, Laís e Monteiro (Ailton Graça) vão buscá-lo no aeroporto e sem saber para onde levá-lo, pedem para que Helô receba o ex-marido em casa.

A advogada vai ceder ao pedido dos colegas e deixará que Stenio fique em sua casa sob os cuidados de Creusa (Luci Pereira). Helô até vai pedir para a empregada doméstica conseguir uma vaga em uma clínica para o ex-marido, mas a madrinha de Brisa (Lucy Alves) mentirá e dirá que não conseguiu, para que os dois passem mais tempo juntos.

Stenio também vai contar como o sequestro aconteceu. O advogado dirá que alguém lhe deu uma a ferroada na cabeça após o jantar com seu cliente na Espanha e o levaram para o cativeiro, onde ele foi torturado para contar onde estava um cofre que ele nem sabia da existência.

No entanto, Helô sabe que o ex-marido está mentindo já que ela teve acesso a troca de e-mails no qual o advogado mencionava o tal cofre. Stenio vai se enrolar para explicar a situação, mas também vai descobrir que só conseguiu deixar o cativeiro graças a investigação movida pela delegada.