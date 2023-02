Saiba como assistir ao jogo do SBT hoje. Foto: Reprodução

Confira qual jogo de futebol a emissora vai transmitir nesta terça-feira, entre todos os estados do Brasil ao vivo

Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje? Programação de terça (21/02)

O SBT transmite um jogo de futebol nesta terça-feira, 21 de fevereiro, para todos os estados do Brasil durante a temporada de futebol internacional. O torcedor assiste de graça no conforto de casa em qualquer lugar do país, sem pagar nada. Saiba qual vai ser a transmissão e como assistir ao vivo.

SBT vai passar um jogo da Champions hoje

O SBT vai passar um jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões hoje, às 17h (Horário de Brasília), nesta terça-feira em 21 de fevereiro. A transmissão será para todo o Brasil de graça.

Depois de lutarem pelo título na grande final da edição passada, Liverpool e Real Madrid se reencontram este ano durante as oitavas de final. Quem vencer nesta terça abre a vantagem na disputa pela classificação.

O confronto será exibido para todo o Brasil ao vivo e 100% gratuito. Téo José narra a partida com comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos.

LIVERPOOL X REAL MADRID:

No Estádio Anfield, Liverpool e Real Madrid vão disputar o jogo de ida nas oitavas de final da Champions. Os dois se reencontram após a final do ano passado, onde o clube espanhol venceu por 1 a 0, com gol de Vini Júnior para conquistar o 14º título da história.

Quem vai levar a melhor nesta terça? A partida começa às 17h, horário de Brasília.

Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul acompanham a transmissão a partir das 16h, horário local.

Como assistir o canal online

O canal do SBT também está disponível para assistir online. Através do site, o torcedor tem acesso à programação ao vivo e completa da emissora. É de graça para acompanhar.

Basta acessar o site (www.sbt.com.br), clicar em "Ao vivo" no canto esquerdo da tela e dar play no vídeo. É de graça e o torcedor não paga nada para assistir.

O serviço funciona através da localização do usuário, ou seja, moradores de São Paulo acompanham a programação somente do estado paulista.

Não precisa se cadastrar ou pagar nada.

SBT vai transmitir o jogo do Flamengo hoje?

O SBT não vai passar o jogo do Flamengo na Recopa Sul-Americana hoje. A emissora não tem os direitos de transmissão do torneio da Conmebol.

O confronto contra o Independiente del Valle na grande final será transmitido apenas na ESPN e Star Plus. O canal está disponível na TV por assinatura, assim como o serviço de streaming só pode ser acesso por torcedores que são assinantes.

A Recopa é um torneio anual que reúne os campeões da Sul-Americana e da Libertadores. Eles jogam em ida e volta, onde sempre o vencedor da Libertadores decide em casa, para saber quem será declarado o melhor time de futebol da América do Sul.

O jogo do Flamengo hoje começa às 21h30, horário de Brasília.

+ Neymar vai sair do PSG em 2023? O que sabemos sobre a mudança

Programação do SBT hoje

Agora que você já sabe qual é o jogo de futebol no SBT hoje, confira a programação completa nesta terça-feira.

06:00 Primeiro Impacto

13:00 Pequena Travessa

14:00 Marisol

15:15 Casos de Família

16:00 Fofocalizando

17:00 FUTEBOL (Champions League)

18:45 Três Vezes Ana

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Cúmplices de um Resgate

22:30 Programa do Ratinho

23:15 Cine Espetacular

00:45 SBT Folia

