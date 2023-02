Qual jogo vai passar na Globo hoje? Programação de sábado (25/02)

A programação da Globo está recheada de jogos de futebol neste sábado, 25 de fevereiro. Os estaduais tomam conta da televisão com clássicos que prometem grandes emoções e muita rivalidade dentro de campo. É só ligar o canal e curtir do conforto da sua casa. Saiba quais jogos a emissora vai transmitir e como assistir.

Rede Globo está disponível na TV aberta e também no serviço de streaming GloboPlay de graça para quem também não é assinante.

Tem futebol na Globo hoje?

Globo transmite neste sábado cinco partidas de futebol a partir das 16h30 (Horário de Brasília), em diferentes estados do Brasil.

Neste sábado, a emissora decidiu passar jogos dos campeonatos nos estados de MG, PE, RS, SC e MT. Cada partida do estado vai passar no seu estado, por exemplo, o jogo do Mineiro vai passar somente entre as cidades de Minas Gerais ao vivo e de graça.

Desde que adquiriu o direito dos estaduais, a Globo optou por transmitir jogos aos sábados.

Todos os cinco jogos serão realizados às 16h30, horário de Brasília. Somente no estado de Mato Grosso é que a partida tem início às 15h30, horário local.

ATLÉTICO MG X AMÉRICA MG:

O clássico mineiro entre as grandes equipes do futebol tem início às 16h30, horário de Brasília, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A transmissão vai ser para Minas Gerais com narração de Rogério Correa e comentários de Fábio Juniorr, Henrique Fernandes e Janette Mara Arcanjo.

AIMORÉ X INTERNACIONAL:

A RBS TV, afiliada da Globo no estado do Rio Grande do Sul, exibe a partida ao vivo neste sábado às 16h30, horário de Brasília. O confronto vai ser no Estádio João Corrêa da Silveira. A narração vai ser de Luciano Périco com os comentários de Diogo Olivier.

CRICIÚMA X FIGUEIRENSE:

Para todo o estado de Santa Catarina, o clássico entre Criciúma e Figueirense será transmitido ao vivo na Globo do estado catarinense, às 16h30, horário de Brasília. Aqui, Jota Deschamps será o responsável por contar a história ao lado dos comentaristas Roberto Alves e Rodrigo Faraco. Na TV aberta, o torcedor só precisa sintonizar para assistir.

O jogo acontece no Estádio Heriberto Hülse.

MIXTO X SINOP:

No estado de Mato Grosso, o duelo entre Mixto e Sinop será transmitido neste sábado a partir das 16h30, no horário de Brasília. Fique atento com a diferença nos horários. A emissora não divulgou qual será a equipe de transmissão.

O jogo vai ser no Estádio Dutrinha.

RETRÔ X SANTA CRUZ:

O duelo que pode definir o rumo até o título será transmitido ao vivo para todo o estado de Pernambuco a partir das 16h30, no horário de Brasília.

Ao vivo e na TV aberta, a partida pode ser assistida em qualquer lugar do estado pernambucano. É só sintonizar e torcer.

Assistir Globo online hoje ao vivo

A programação da Rede Globo também está disponível online para todos os torcedores no Brasil. Dá para assistir sendo assinante ou não.

O GloboPlay, serviço de streaming da emissora, está disponível no site (www.globoplay.globo.com) e também nos aplicativos para celular, tablet, videogames e smartv.

Para ter acesso à programação da Globo de graça, é só se cadastrar na Conta Globo. Basta inserir o email, senha, data de nascimento e nome completo, é de graça.

Depois de efetuar o cadastro, escolha a opção "Agora na TV" e, em seguida, o ícone da Globo. Você pode assistir a programação ao vivo como e onde quiser e sem pagar nada por isso.

Porém, lembre-se que o serviço funciona de acordo com a localização, ou seja, quem está no estado de Minas Gerais vai assistir à programação de Minas.

Programação da Globo hoje

Agora que você já sabe que tem jogo de futebol na Globo hoje, fique de olho na programação para não perder nenhum lance.

Mas lembre-se que a programação é diferente para cada estado do Brasil. Lugares que não tem jogo de futebol mantém a rede normal.

04:15 Corujão II - Nunca Mais

06:00 Globo Repórer

09:00 É de Casa

11:45 Jornal Praça

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:10 Caldeirão Com Mion

14:20 Futebol

18:35 Mar do Sertão

19:20 Jornal Praça

19:45 Vai Na Fé

20:30 Jornal Nacional

21:20 Travessia

22:25 BBB 23

23:15 Altas Horas

01:05 Supercine - Se Eu Fosse Rico

02:45 Reapresentação Novela II - Vai Na Fé

