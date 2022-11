Que dia acaba A Favorita 2022 no Vale a Pena Ver de Novo?

A história de Flora (Patrícia Pilar) e Donatela (Claudia Raia) já está se despedindo das telinhas. Que dia acaba A Favorita 2022? Faltam poucos dias para que o folhetim deixe o Vale a Pena Ver de Novo. Em sua última semana de exibição, a obra de João Emanuel Carneiro divide tela com sua substituta, O Rei do Gado.

Quando acaba A Favorita 2022?

Para quem se pergunta que dia acaba A Favorita 2022, o folhetim de João Emanuel Carneiro se despede do Vale a Pena Ver de Novo no dia 11 de novembro, sexta-feira. Em sua última semana, a produção divide a faixa de horário com sua substituta, a novela O Rei do Gado, que estreou no dia 7 de novembro.

A programação da Globo passa primeiro O Rei do Gado, a partir das 17h05, e depois A Favorita entra em cena, por volta das 17h25. Com o final de A Favorita nesta semana, a partir da próxima segunda-feira, dia 14 de novembro, O Rei do Gado será exibida sozinha no Vale a Pena Ver de Novo. A reprise do folhetim ficará no ar até 2023.

O Rei do Gado é obra do autor Benedito Ruy Barbosa e foi exibida originalmente entre junho de 1996 e fevereiro de 1997 nas telinhas da Globo. A produção já ganhou reexibições antes, diferente de A Favorita, que foi reprisada pela primeira vez nas telinhas e marcou uma nova fase do Vale a Pena Ver de Novo, que agora só exibe produções que foram ao ar no horário nobre da emissora.

Qual a história da substituta de A Favorita?

O folhetim segue a rivalidade de duas famílias de descendência italiana, os Mezenga e os Berdinazi. A briga entre eles é longa, mas Giovanna (Letícia Spiller), filha caçula de Giuseppe Berdinazi (Tarcísio Meira), e Henrico (Leonardo Brício), filho de Antônio Mezenga (Antonio Fagundes), acabam apaixonados.

A dupla é impedida de viver seu amor e por isso acaba fugindo. Um tempo depois, nasce Bruno Berdinazi Mezenga, filho do casal. Anos se passam e Bruno se torna um muito rico apelidado como "rei do gado", por conta das diversas cabeças de gado e propriedades que possui. Para a surpresa de muitos, Bruno se apaixona pela boia-fria Luana (Patrícia Pillar). A paixão proibida da início a novos conflitos familiares.

Assista trechos da trama:

Como acaba a rivalidade entre Flora e Donatela?

Quando conferir que dia acaba A Favorita 2022 no Vale a Pena Ver de Novo, será possível assistir o aguardado desfecho da extensa rivalidade entre Flora e Donatela. No final da novela, quem sai campeã desta briga é Donatela, que consegue se livrar da inimiga de uma vez por todas.

Nos momentos finais do folhetim, Flora vai atrás de Donatela para tentar estragar seu casamento com o jornalista Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia). Ao ser flagrada por Silveirinha (Ary Fontoura) na cerimônia, a vilã precisa fugir, mas não antes de descobrir o local em que Bob e Donatela vão passar a lua de mel.

A loira segue os dois até o local e os surpreende. Zé Bob é baleado e fica entre a vida e a morte. Donatela também fica na mira de Flora, mas Lara (Mariana Ximenes), Silveirinha e Irene (Gloria Menezes) aparecem para salvar a personagem de Claudia Raia.

Lara aponta uma arma para a mãe biológica e quando percebe que ela não vai se entregar, atira na vilã. Flora não morre, mas é desarmada e fica ferida. A mau-caráter então é enviada para a cadeia, de onde não consegue escapar mais. Zé Bob se recupera do tiro e Donatela ganha seu final feliz ao lado do novo marido.

